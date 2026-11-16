Los humanos somos seres gregarios y sociales; buscamos estar conectados con otras personas, entre otros motivos, porque nadie puede satisfacer todas sus necesidades por sí solo. Formamos grupos que se ayudan en la supervivencia y en formar una vinculación cultural que contribuye a la cohesión y pertenencia de sus integrantes. No sabemos ni podemos vivir en soledad, aislados de los demás.De ahí que la inmensa mayoría de las personas vivamos en ciudades rodeados de gente casi a todas horas y en todas partes. Huimos de la dura vida solitaria de lo rural, donde apenas se interactúa con otros campesinos y escasean las comodidades que ofrece lo urbano.En la actualidad, además de la compañía de los otros, estamos más comunicados que nunca antes en la historia, lo que hace difícil que seamos ajenos al bombardeo incesante de información, mayormente banal, incompleta y sesgada, al que estamos sometidos por obra y gracia de las redes sociales, lo que nos proporciona una falsa sensación de compañía.Con todo, y a pesar de formar parte de una multitud física que nos rodea, abundan las personas que se sienten solas o experimentan un vacío emocional en sus vidas ante la falta de interacciones auténticas que satisfagan esa querencia social que nos caracteriza.Tanto es así que, en muchos casos, conformamos sociedades multitudinarias habitadas por seres solitarios que comparten el mismo espacio físico, pero sintiendo aislamiento individual. En vez de una multitud homogénea, integramos grupos atomizados que se caracterizan por el individualismo en nuestras relaciones y un débil sentido de comunidad.Es la gran paradoja de estos tiempos actuales que la sociología describe como “la soledad entre la multitud”: la era de la mayor densidad de población y una exagerada hiperconexión digital, pero con el más alto índice de individualismo que nunca, una especie de retraimiento social de personas que evitan las interacciones sociales.No resulta extraño, por tanto, experimentar ese sentimiento de soledad, tanto social como emocional, que se produce al convivir entre gente con la que apenas se comparten relaciones, actividades o intereses, dada la conducta individualista que nos lleva a eludir toda conexión afectiva profunda con nadie.Esta sensación de soledad social y emocional intentamos contrarrestarla con sucedáneos de compañía, especialmente con artefactos electrónicos o animales de compañía que, como es obvio, no provocan ningún vínculo íntimo y real, pero proporcionan cierto apoyo, consuelo y refugio.Es lo que explica que, en nuestras modernas urbes, sea tan frecuente cruzarse con personas, casi siempre solas, paseando algún perro o mirando embelesadas un teléfono móvil. De hecho, hay más personas en esa tesitura que individuos disfrutando de un deambular tranquilo y reflexivo consigo mismos o acompañados en animada charla con familiares y amigos.Estos individuos solitarios sufren de tanta soledad entre la multitud que incluso creen que los animales de compañía les generan afecto, comprensión y cariño, como si de un hijo se tratase. Del mismo modo, los pegados continuamente al móvil están convencidos de entablar verdaderas relaciones sociales, caracterizadas más por la cantidad que por la calidad, debido a unas interacciones compulsivas que ni son auténticas ni satisfactorias, ya que solo sirven de sustituto de una conexión real.Los primeros, en no pocos casos, a menudo tratan a sus mascotas como si fueran humanos, como amigos o parte de su familia. Es lo que en psicología se llama antropomorfización, lo que puede acarrear consecuencias adversas para la salud mental de quien tiende a atribuir sus propias emociones o intenciones al animal.No hacen más que tratar de satisfacer una necesidad de relación de la que carecen, como si las mascotas fueran “personas de otra especie” que llenan un vacío emocional por ocupar un rol relacional que no han tenido o han perdido. Vestir perros, hablarles como si entendieran el idioma o abrazarlos como forma (humana) de demostrar afecto son actitudes que delatan la soledad e, incluso, el aislamiento social de esa persona. Y no tiene en cuenta, por otra parte, que el animal puede percibir tales conductas como acciones invasivas o agresivas que limitan sus movimientos.También los segundos, los apegados a la tecnología, manifiestan síntomas semejantes. La soledad social, que se produce cuando no estamos integrados en algún grupo compartiendo intereses y preocupaciones, y la soledad emocional, que aparece ante la carencia de una conexión íntima y afectiva con alguien, son lo que los empuja a multiplicar sus interacciones a través del móvil y las redes sociales, confiando en que tener muchos contactos en la agenda hace que sus relaciones sean significativas e intensas.Sin embargo, dada la superficialidad y fugacidad de tales relaciones, tener muchos conocidos no amortigua el sentimiento de soledad que les obliga a estar constantemente pendientes del teléfono, cayendo, así, en un bucle interminable de buscar más “amigos” que ahondan el sentimiento de soledad.Y así van por la vida, embelesados en las pantallas e ignorando a los transeúntes con los que se cruzan y, en no pocas ocasiones, tropiezan por la calle, sin levantar la vista. Prestan más atención al aparato que a las personas y hasta priorizan la conversación virtual a la humana.O se dejan conducir por un perro, al que están unidos por una cuerda y al que siguen dócilmente como si el animal paseara al humano. Ambos recursos, tecnológico y animal, ponen en evidencia a unos seres desengañados de la convivencia y la participación y que se apartan de una pluralidad en la búsqueda del bien común que enriquece y potencia a la sociedad en su conjunto.Una soledad social que, para colmo, hace que muchos de sus afectados se muestren desconsiderados y hasta maleducados cuando, desarraigados del conjunto, no les importa que sus mascotas defequen en la vía pública ni se dignan a recoger los excrementos.O cuando hablan en voz alta por un móvil o escuchan con alto volumen sonoro cualquier mensaje multimedia de sus aparatos, desentendiéndose de si ello agrede acústicamente a quienes comparten espacio físico, máxime si es cerrado, como un medio de transporte, un comercio, una sala de espera e, incluso, un cine.Estos casos extremos de desprecio a la convivencia civilizada aparecen en sujetos cuyos lazos comunitarios se han debilitado en grado sumo y, en consecuencia, se incrementa una hipersubjetividad o un individualismo exacerbado que son los ingredientes de una soledad no deseada y una falta de sensibilidad hacia el prójimo.De este modo se acaba formando parte de la “sociedad de la soledad entre la multitud”, la de la soledad como dolor social en una era hiperconectada, que algunos combaten enganchándose a instrumentos tecnológicos de la información y la comunicación o encariñándose con un animal doméstico, hasta desentenderse de unas profundas y ricas relaciones con sus semejantes.Es lo que nos transmite, desgraciadamente, lo que vemos por la calle: más gente con móvil o un perro que con un amigo o un familiar. Esa es la única distracción que atenúa, al parecer, la sensación de no saber qué hacer cuando la soledad te embarga: mirar al móvil o pasear al perro. Con lo entretenido e instructivo que es leer un libro, tener una compañía al lado con quien hablar y tomar un café o pensar en las musarañas.