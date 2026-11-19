En zonas donde la economía gira en torno al campo y la bodega, los ingresos rara vez llegan igual cada mes. Esa irregularidad exige una planificación financiera distinta, y una buena dosis de cautela ante las ofertas que prometen dinero fácil.
Montilla es la capital de la Denominación de Origen Protegida Montilla-Moriles, y buena parte de su vida económica se ha construido alrededor del viñedo, la bodega y el comercio que ambos generan. Quien vive de la tierra o de un negocio ligado a ella conoce una realidad que las hojas de cálculo domésticas no siempre reflejan: los ingresos no son lineales. Hay meses de mucho trabajo y poco cobro, campañas buenas y campañas malas, y gastos fijos que no esperan a la vendimia.
Esa irregularidad convierte la planificación financiera en algo más que un ejercicio de orden: es una herramienta de supervivencia. Y, a la vez, en un momento en que cada vez más personas se plantean invertir, abre la puerta a decisiones precipitadas y a ofertas poco fiables. Por eso cada vez cobran más importancia las fuentes de formación financiera en español, como la que ofrece Yoel Sardinas, fundador de Investep Academy, que se dedican a explicar cómo funcionan los mercados y qué riesgos conllevan, en lugar de vender atajos.
En las próximas líneas repasamos cómo ordenar un ahorro cuando el ingreso es irregular, qué dicen los datos oficiales sobre la situación de las familias españolas y cómo reconocer una propuesta de inversión que conviene evitar.
El reto del ingreso irregular
El sector vitivinícola andaluz atraviesa un momento de reflexión estratégica. Según ha informado la prensa especializada, la Junta de Andalucía ha puesto en marcha el proceso para formular una estrategia del viñedo y el vino de la comunidad para el periodo 2028-2031, con el respaldo de los consejos reguladores andaluces, entre ellos el de Montilla-Moriles. La administración regional cifra en unas 2.500 las explotaciones de viñedo de Andalucía, con una superficie aproximada de 22.700 hectáreas. Entre los asuntos que la hoja de ruta pretende abordar figuran la rentabilidad de las explotaciones, la adaptación climática y el relevo generacional.
Sin entrar en el debate sectorial, esos tres asuntos tienen una traducción directa en las cuentas de cualquier familia o pequeño negocio del campo. La rentabilidad determina cuánto queda al final de la campaña. El clima introduce una incertidumbre que ningún productor controla. Y el relevo generacional plantea una pregunta financiera de fondo: ¿cómo se prepara económicamente una familia para la jubilación de quien lleva el negocio?
Cuando el ingreso es irregular, la regla de oro es desacoplar el gasto del cobro. En lugar de gastar según lo que entra cada mes, se trata de fijar un “sueldo” estable que la propia actividad se paga a sí misma, y gestionar la diferencia con reservas.
Un método sencillo: tres cuentas
No hace falta ser experto para ordenar un presupuesto irregular. Un esquema práctico, habitual entre los educadores financieros, consiste en separar el dinero en tres bolsas con funciones distintas:
- La cuenta de operaciones. Es la que recibe los cobros y paga los gastos del día a día. Su saldo se mueve constantemente y no debería usarse para nada más.
- La reserva de estabilización. Se alimenta en los meses buenos y se usa en los malos, para garantizar que el “sueldo” fijo llegue siempre. Su tamaño depende de la variabilidad de cada negocio: cuanto más irregular el ingreso, mayor debería ser el colchón.
- La bolsa de impuestos y compromisos. Cada cobro debería apartar de inmediato una parte para las obligaciones fiscales y los pagos periódicos, para que no se conviertan en un susto al llegar el vencimiento.
Solo cuando estas tres bolsas están razonablemente cubiertas tiene sentido plantearse una cuarta: el dinero que, con un horizonte de años, puede destinarse a invertir. Invertir con el dinero que se necesita para pagar la próxima factura es el error más caro y más frecuente.
Qué dicen los datos sobre las familias españolas
La Encuesta Financiera de las Familias 2024 del Banco de España ofrece un retrato útil para contrastar la situación propia. A finales de 2024, el 82,6 % de los hogares tenía algún tipo de activo real, como la vivienda, con un valor mediano de 200.000 euros. La proporción de hogares propietarios de su vivienda principal fue del 70,6 %, una cifra que, según el propio informe, continúa la caída sostenida que se observa desde 2011.
La encuesta señala también que el 54 % de los hogares tenía algún préstamo pendiente, tres puntos menos que en 2022, y que la proporción de familias con cargas financieras superiores al 40 % de su renta bajó hasta el 7,9 %. La riqueza neta mediana se situó en 160.800 euros, frente a una media de 344.700 euros, lo que refleja que el patrimonio no se reparte de forma homogénea.
De estos datos se desprende una idea importante para quien vive en un entorno rural o agrario: buena parte del patrimonio de las familias está en activos reales, como la vivienda, la tierra o el negocio. Son activos valiosos, pero poco líquidos. No se pueden vender “un trozo” cuando surge un imprevisto. Por eso la liquidez, es decir, tener dinero disponible, merece una atención especial antes de plantearse cualquier inversión.
El riesgo de las promesas fáciles
El interés creciente por invertir tiene una consecuencia incómoda: atrae a quienes se aprovechan de él. La CNMV, el supervisor de los mercados de valores, publicó en julio de 2026 su Memoria de Atención de reclamaciones y consultas de los inversores correspondiente a 2025. Según ese informe, la comisión atendió 12.538 consultas, entre las que destacaron las relacionadas con alertas a inversores y con los llamados “chiringuitos financieros”. A lo largo del año se difundieron 1.246 advertencias, de las cuales 458 correspondieron a la propia CNMV.
Un “chiringuito financiero” es, en el lenguaje coloquial, una entidad que ofrece servicios de inversión o de criptoactivos sin estar autorizada ni registrada ante el supervisor. La propia CNMV publicó el pasado 14 de julio una nota informativa para recordar a los ciudadanos cómo protegerse. Sus recomendaciones son claras y fáciles de aplicar:
- Comprobar que la entidad está registrada en el supervisor correspondiente antes de entregar ningún dinero.
- Consultar las advertencias oficiales, que la CNMV mantiene actualizadas en su web.
- Denunciar cualquier sospecha de fraude ante el supervisor, la Policía o el juzgado.
Las señales de alerta suelen repetirse: promesas de rentabilidades elevadas y garantizadas, presión para decidir rápido, contacto inicial por redes sociales o mensajería, uso de la imagen de personas conocidas y dificultad para retirar el dinero una vez entregado. Una regla práctica: cuanto más espectacular es la promesa, más motivos hay para desconfiar.
Cómo valorar una formación en inversión
Frente a ese panorama, la formación es la mejor defensa. Pero no toda formación es igual, y el sector también exige criterio. Estas preguntas ayudan a evaluar cualquier curso, academia o plataforma:
- ¿Explica los riesgos con la misma claridad que las oportunidades? Una formación seria dedica tanto tiempo a lo que puede salir mal como a lo que puede salir bien.
- ¿Promete rentabilidades? Si lo hace, es una mala señal. Nadie puede garantizar resultados en los mercados.
- ¿Se sabe quién enseña? Conocer la trayectoria de quien imparte la formación permite comprobar su experiencia. En el caso de Investep Academy, la web presenta a su fundador, Yoel Sardinas, de modo que el alumno puede informarse sobre quién está detrás del método.
- ¿Los precios y las condiciones son transparentes? Cuanto más claro está qué se compra, por cuánto y con qué condiciones, mejor.
- ¿Enseña a razonar o a copiar? Aprender un método que se pueda entender y aplicar con criterio propio es muy distinto de seguir señales a ciegas.
Conviene recordar, además, que la formación financiera es una política pública. La CNMV, junto con el Banco de España y el Ministerio de Economía, trabaja en la definición del nuevo Plan de Educación Financiera 2026-2029, con el objetivo de reforzar los conocimientos básicos de la población. Hay recursos gratuitos y fiables a disposición de cualquiera, y conviene aprovecharlos antes de pagar por ninguna formación privada.
Un orden de prioridades
Para una familia o un pequeño negocio con ingresos irregulares, el orden de prioridades podría resumirse así:
- Estabilizar el ingreso propio: fijar un “sueldo” y separar las tres bolsas.
- Reducir deudas caras: si hay créditos o aplazamientos con intereses elevados, suelen ser la mejor “inversión” disponible, porque su coste es seguro.
- Formar el colchón: disponer de liquidez suficiente para atravesar una mala campaña.
- Formarse: entender cómo funcionan los productos de inversión antes de contratar ninguno.
- Invertir de forma gradual, con dinero que no se vaya a necesitar a corto plazo, diversificando y vigilando los costes.
El orden importa más que la velocidad. Quien empieza por el final, invirtiendo antes de ordenar sus cuentas, suele arrepentirse.
En resumen
La economía de zonas como la Campiña cordobesa tiene una singularidad: ingresos irregulares, patrimonio concentrado en activos poco líquidos y un entorno en el que el relevo generacional y la rentabilidad están sobre la mesa. Esa singularidad hace que la planificación financiera sea más necesaria, no menos.
Los datos oficiales muestran que las familias españolas están más desendeudadas que hace años, pero también que la tentación de las promesas fáciles sigue ahí, y que los supervisores reciben miles de consultas al año por esta causa. La mejor respuesta es sencilla: ordenar las cuentas, formarse con fuentes fiables, desconfiar de lo que suena demasiado bien y avanzar con paciencia.
Este contenido es informativo y educativo. No constituye asesoramiento financiero, legal ni de inversión personalizado. Invertir implica riesgos, incluida la posible pérdida total del capital, y la rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Fuentes consultadas: Banco de España, Encuesta Financiera de las Familias 2024; CNMV, Memoria de Atención de reclamaciones y consultas de los inversores 2025 y nota informativa sobre chiringuitos financieros (julio de 2026); Vinetur, información sobre la estrategia del viñedo y el vino de Andalucía 2028-2031 (octubre de 2026).