Incesante bajo el amparo de su afición

Montilla C.F. 2 -- 1 Cádiz C.F. C

Montilla Club de Fútbol: Rafa Martínez, Fraile, Alfonso Carraña, Antonio Pino, Rafa Alcaide (Amara, min. 63), David Agudo (Antonio, min. 63), Iván Sánchez, Alvarito (David Alcalá, min. 89), Yeye (Fran González, min. 89), Fran Cano (Pedro Zurera, min. 79) y Abraham Nelson.

Rafa Martínez, Fraile, Alfonso Carraña, Antonio Pino, Rafa Alcaide (Amara, min. 63), David Agudo (Antonio, min. 63), Iván Sánchez, Alvarito (David Alcalá, min. 89), Yeye (Fran González, min. 89), Fran Cano (Pedro Zurera, min. 79) y Abraham Nelson.

Cádiz Club de Fútbol C: Cubi, Bryan (Pablo Martínez, min. 38), Patrick (Gio, min. 75), Pablo Cordero, Okafor, Samu, Serafín (Gonzalo González, min. 77), José Mari (Emilio, min. 84), Mariscal (Rodri, min. 45), Bitty y Hugo (Pedrito, min. 45).

Cubi, Bryan (Pablo Martínez, min. 38), Patrick (Gio, min. 75), Pablo Cordero, Okafor, Samu, Serafín (Gonzalo González, min. 77), José Mari (Emilio, min. 84), Mariscal (Rodri, min. 45), Bitty y Hugo (Pedrito, min. 45).

Goles: 0-1 Mariscal (min. 24); 1-1 Pablo Cordero, en propia meta (min. 37); 2-1 Fran Cano (min. 75).

Mariscal (min. 24); Pablo Cordero, en propia meta (min. 37); Fran Cano (min. 75).

Árbitro: Marcelo Corral González (Huelva). Amonestó por los locales a Isaac de la Cuesta, Alfonso Carraña y Fraile. En el lado visitante sería amonestado Okafor.

Marcelo Corral González (Huelva). Amonestó por los locales a Isaac de la Cuesta, Alfonso Carraña y Fraile. En el lado visitante sería amonestado Okafor.

Incidencias: Partido correspondiente a la decimoprimera jornada del Grupo 1 de la División de Honor, disputado en el Estadio Miguel Navarro Polonio, ante unos 300 espectadores.

El Montilla Club de Fútbol volvió a obtener la victoria en casa, esta vez por dos tantos a uno ante el Cádiz C. El triunfo amplía así un nuevo capítulo a una trayectoria prácticamente inmaculada junto a la parroquia vinícola con 14 puntos de 18 posibles. Los de Isaac de la Cuesta consiguen, de igual modo, introducirse en la zona de ascenso directo empatados a puntos con La Palma C.F. en la pelea por la segunda plaza.El encuentro comenzó con novedades en el once auriverde. Agudo, Alvarito y Fran Cano retornaban al esquema inicial planteado por el técnico local. Con todo ello, los primeros compases mostraban a un Montilla con las líneas adelantadas, buscando presionar la salida de balón del filial cadista.La primera oportunidad llegó a los 8 minutos, en un pase de Yeye al área que Alvarito, con un disparo blando, mandó a las manos del guardameta. Los montillanos merodeaban el área visitante; sin embargo, los intentos no tenían la contundencia necesaria para inquietar la meta defendida por Cubi. Con el paso de los minutos, el Cádiz fue zafándose del dominio vinícola, aprovechando el juego por los costados de sus extremos.En una de estas acciones, un balón en largo no era despejado por la defensa vinícola, aprovechando Hugo la pasividad local para conectar un esférico al segundo que Mariscal, con la testa, introdujo en la red de Rafa Martínez. Era el cero a uno a los 24 minutos de encuentro.El tanto hizo mella en los auriverdes, imprecisos en la conducción del balón y sin fluidez en los metros finales para enlazar con los hombres de ataque. Mientras, el Cádiz buscó la contra en varias ocasiones, inquietando la retaguardia local.Pese a ello, cuando peor estaban los montillanos, llegó el empate. Una combinación de lado a lado provocó un centro final al área desde el costado izquierdo que Pablo Cordero, en su intento por despejar la pelota, terminó introduciendo en su propia portería. Corría el minuto 37 de partido.Con la igualada en el marcador, los minutos finales del primer acto serían de idas y venidas del esférico, sin un dominador claro. Alvarito y Agudo, con sendos remates de cabeza por encima del larguero, tendrían las mejores opciones de cara a portería. Sin tiempo para más, se llegó al descanso.Tras el paso por vestuarios, ambos banquillos movieron ficha en busca de alternativas en el partido. En el aspecto ofensivo, cada equipo contó con una opción que no se materializó en los primeros instantes de la reanudación.Primero la tuvo el Montilla, con una combinación entre Agudo y Antonio Pino que cerró este último con un disparo que se marchó por encima del larguero. Posteriormente, el Cádiz vio cómo Bitty, con un lanzamiento que se estrelló en el poste tras una buena acción individual, estuvo cerca de anotar.Con esta perspectiva, los minutos pasaron hasta que, a mediados del segundo período, el Montilla tomó el control de la contienda. El juego se volcó sobre la portería cadista con acciones por banda y la intervención de jugadores como Alvarito, Yeye o Amara.No obstante, el protagonista del tanto de la remontada sería otro, concretamente Fran Cano. En un fuerte lanzamiento desde larga distancia, el esférico golpeó el larguero para posteriormente colarse en la meta cadista. Un gol de muy bella factura que trajo el júbilo a la grada auriverde a los 75 minutos de partido.Con la remontada ejecutada, el Montilla gestionó los tiempos del encuentro con largas posesiones y jugadas a la contra. Un susto final tras una salida en falso de Rafa Martínez que Bitty no aprovechó al errar su disparo sería el desenlace de la contienda para un Montilla que tendrá su próxima cita este domingo ante el Isla Cristina Club de Fútbol, en tierras onubenses.