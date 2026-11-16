El cantaor montillano Antonio Mejías estrena su tercer disco en el Teatro Garnelo



FOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA

El cantaor montillano Antonio Mejías presentó ayer domingo en el Teatro Garnelo su nuevo disco,, durante un espectáculo organizado por el Ayuntamiento de Montilla con motivo del Día Internacional del Flamenco, que se conmemora cada 16 de noviembre. El recital permitió conocer las composiciones de su tercer trabajo discográfico, el primero que publica desde 2012, y estuvo acompañado de una proyección audiovisual sobre la trayectoria del artista y el proceso de creación del álbum.La cita, impulsada por la Concejalía de Cultura, comenzó con la proyección de un documental en el que el propio Antonio Mejías repasó sus inicios en el mundo del flamenco y explicó cómo había afrontado su regreso al estudio de grabación después de más de una década. El audiovisual permitió conocer el proceso de gestación del nuevo disco mediante testimonios del cantaor, imágenes de las sesiones de grabación e intervenciones de personas vinculadas al flamenco local.Tras la proyección, Antonio Mejías subió al escenario del Teatro Garnelo para interpretar una selección de los cantes incluidos en. El artista estuvo acompañado por Niño Seve a la guitarra, Manuel Montilla a la percusión e Isa Jurado y Alberto Romero a las palmas y los coros. El repertorio combinó distintos estilos del flamenco más clásico con algunas composiciones de carácter popular.Producido por La Droguería Music, el nuevo álbum reúne ocho cantes y tiene como principal referencia el flamenco clásico y tradicional, aunque también incorpora una canción popular y un tema situado entre la rumba y el pop. Niño Seve, que participó en la actuación de ayer, ha sido igualmente el encargado del acompañamiento principal de guitarra durante la grabación del trabajo.Una de las principales particularidades dees la presencia de letras escritas por el propio Antonio Mejías, que ha querido trasladar a sus composiciones diferentes experiencias personales y su estrecha relación con Montilla. En este sentido, el cantaor explicó que “he querido hacer un disco muy mío, donde se reflejasen mis vivencias”.El título del álbum hace referencia tanto a su localidad natal como al origen de las composiciones que integran el repertorio. De esta manera, el tercer trabajo discográfico del artista reúne su faceta como intérprete flamenco con su actividad como poeta y constituye un homenaje a su propia trayectoria artística, desarrollada durante varias décadas.La presentación del disco contó con el respaldo del Ayuntamiento de Montilla, cuya concejala de Cultura, Soledad Raya, destacó la importancia de apoyar a los artistas de la localidad. En este sentido, la edil señaló que “no podíamos dejar de apoyar a este artista montillano en este día tan especial como es el Día Internacional del Flamenco”.Soledad Raya agradeció también la implicación de la Peña Flamenca El Lucero y el apoyo de la productora La Droguería Music al cantaor montillano, así como su colaboración en la difusión de la creación artística local. Precisamente, la Peña Flamenca El Lucero acogió el pasado sábado, entre las 19.00 y las 21.00 de la tarde, una firma de discos que permitió al público adquirir el nuevo trabajo, conversar con su autor y conseguir un ejemplar firmado.Nacido en Montilla el 17 de abril de 1979, Antonio Mejías comenzó a cantar flamenco cuando apenas tenía diez años, participando en fiestas y verbenas de su localidad natal y de otros municipios de la comarca. A los 17 años inició su participación en concursos, una etapa durante la que fue acumulando reconocimientos en diferentes certámenes especializados.Entre aquellos primeros galardones figuran el premio Jóvenes Flamencos, en Córdoba, el del Concurso Nacional Memorial Camarón de la Isla, celebrado en San Fernando (Cádiz), y el del Concurso Nacional Noches de Bajoguía, en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz). Posteriormente, obtuvo el primer premio por siguiriyas y el primer premio por cartageneras en las ediciones de 2005 y 2006 del Festival Internacional del Cante de Las Minas, que se celebra en La Unión (Murcia).Otro de los reconocimientos más destacados de su carrera llegó en 2010, cuando consiguió el primer premio del XIX Concurso Nacional de Arte Flamenco de Córdoba. A lo largo de su trayectoria también ha compartido cartel con figuras del cante como Chano Lobato, José Mercé y Fosforito, además de desarrollar actuaciones en países como Suiza, Italia y Vietnam.En agosto de 2001 participó en la Semana del Flamenco organizada en Santander por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Cinco años después, en 2006, comenzó la grabación de su primer trabajo discográfico,, que salió a la venta en 2007 y en el que puso voz a poemas del escritor de Valdepeñas Paco Romero.En aquella primera grabación estuvo acompañado a la guitarra por Antonio Carrión y Pedro Sierra, con un repertorio que recorría diferentes estilos del flamenco, entre ellos tangos, bulerías, alegrías, mineras y fandangos. Su trayectoria discográfica continuó con un segundo trabajo, publicado antes de 2012, hasta la llegada de, que supone su regreso a la grabación de un álbum después de más de una década.La actividad artística de Antonio Mejías también ha estado vinculada a la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE), de la que es afiliado y para la que trabajó durante años como vendedor en las calles Concepción y Conde de Gondomar de Córdoba. Esta relación ha tenido igualmente reflejo en algunas de sus composiciones.En 2023, el cantaor presentó en la Cata Flamenca de Montilla, una obra dedicada, según expresó el propio artista, “en homenaje a todos los vendedores de la ONCE, de ayer y de hoy”. Un año antes, en 2022, Antonio Mejías recibió el, celebrada en Granada.