Hace algunos años se decía que las elecciones generales en España se ganaban en el centro. Si eso sigue siendo así, en estas elecciones el centro pertenece al PSOE, que siempre ha sido de centroizquierda, escorando a la derecha en demasiadas ocasiones. La ultraderecha, que se extiende por el mundo como una pandemia —o, como se decía antes, como una mancha de aceite en papel de estraza—, ha generado una casta de unos pocos supermillonarios y un rebaño de imitadoresque creen que tienen algo que ver con esos supermillonarios.Nadie conoce el programa social, ni ningún otro, de las ultraderechas más allá de decirnos que nuestro enemigo son los que están igual o peor que nosotros y que lo que es bueno para ellos es bueno para todos; y, al contrario, lo que no les gusta es muy malo y comunismo bolivariano, sea eso lo que sea.En España, en nuestra patria, esa ultraderecha tan poco patriótica que representa Vox prefiere ponerse del lado de los líderes extranjeros cuando estos amenazan con aranceles o cosas peores a todos los españoles, incluidos sus propios votantes.Esos líderes nos amenazan por tener un presidente del Gobierno que no les gusta a Trump o a Netanyahu: al primero, porque ha preferido invertir en obras sociales y no en armamento comprado a sus empresas; y al segundo, por llamar "genocidio" a la matanza incesante de inocentes en Gaza. El Partido Popular es la matriz de esa extrema derecha y, será por amor de madre, pero cada día lo vemos más cercano a su retoño. Lo dicho más arriba se le puede aplicar punto por punto.La centroderecha, que estaba representada por la democracia cristiana, inspirada en la doctrina social de la Iglesia, ha desaparecido. Se ha diluido en el PP junto a liberales clásicos y conservadores de toda la vida. Se han aguado o ahogado en esa masa informe que se ha escorado tanto a la derecha que está a punto de volcar y no tiene más ideología que la de intentar convencer a todos de la maldad de la dictadura bilduetarra del PSOE.Esa dictadura no puede evitar que los juecescondenen al fiscal general del Estado o al hermano del presidente del Gobierno y, por otro lado, ni siquiera es socialdemócrata a tiempo completo. También quieren convencernos de las bondades sociales del éxito individual, que ha favorecido la acumulación de riqueza en unas pocas manos, que son las que les pagan las campañas electorales, las que controlan los medios de comunicación, los; en definitiva, esas pocas manos que manejan el poder real y que bajo ningún concepto quieren gobiernos de representación popular que gobiernen para las mayorías sociales.El Partido Socialista Obrero Español es, pues, el dueño del centro político, al menos de lo que se entendía por centro hace una o dos décadas. Ese viaje al centro comenzó cuando, en 1979, abandonó el marxismo para hacerse más atractivo a las clases medias del franquismo; lo continuó al abrazar la tercera vía, es decir, el socioliberalismo de Tony Blair, aquel político de la izquierda británica laborista que, según la leyenda, fue definido como su mayor logro político por la propia “Dama de Hierro”, Margaret Thatcher, la reina del neoliberalismo británico y europeo. En la democracia española posfranquista, el PSOE ha sido progresista en la concesión de derechos, pero sistémico y excesivamente liberal en lo económico.La izquierda, como siempre fragmentada, ha tenido al menos la generosidad y la valentía de bajarse al barro, de participar de los gobiernos progresistas de Pedro Sánchez, y ha conseguido algunos importantes logros en la economía de las familias: incrementar el salario mínimo interprofesional, garantizar por ley la subida de las pensiones con el IPC, mejorar la ley de dependencia y salvar a empresas, autónomos y trabajadores cuando todo se paró por la pandemia de la covid-19.Todo ello ha sido posible al abandonar los dogmatismos teóricos y centrarse en el bienestar de la mayoría social. Si no se ha conseguido más, es por la oposición de las derechas españolistas y las derechas nacionalistas periféricas.La izquierda debería ser, por definición, internacionalista, pero en las dos últimas legislaturas hemos podido ver que, en la práctica, sin las izquierdas soberanistas nada habría sido posible. Y también, a lo largo de nuestra democracia, hemos visto cómo los partidos nacionalistas, soberanistas o directamente independentistas, sean de derechas o de izquierdas, acaban barriendo para casa.Eso me lleva a pensar que en Andalucía también hace falta una voz propia que defienda los intereses de la comunidad autónoma más poblada; y, si es de izquierdas, mejor, porque aquí el espacio político que en Euskadi ocupa el PNV y en Cataluña ocupaba CiU, o como se llame ahora, en Andalucía lo tiene ocupado el PP. Los proyectos andalucistas de centroderecha nunca han tenido demasiado tirón electoral.En estas elecciones del próximo domingo 29 de noviembre nos jugamos la democracia y la posibilidad de una vida digna. Las derechas españolas, alineadas con las nuevas derechas oligárquicas mundiales, serían el equipo de demolición de lo que nos queda del Estado del bienestar, como lo estamos comprobando allí donde gobiernan: por ejemplo, en Argentina, en la Comunidad de Madrid y también en la Andalucía del “moderado” Moreno Bonilla.Como contrapartida, estamos viendo cómo las gentes de todo el mundo se van revolviendo contra esas élites extractoras y defienden las democracias sociales: Lula en Brasil; el movimiento estudiantil en Albania o Yugoslavia; la derrota de Trump a mitad de su mandato; la imposibilidad de Netanyahu de formar gobierno...Todo eso son victorias de la democracia que esperamos continúen con la próxima de España y, en 2027, en Francia y en Italia. Todos estos movimientos de democracia social y económica forman parte de la vacuna contra la pandemia de los oligarcas. Por todo lo que he tratado de explicar más arriba, ¡yo voto a la izquierda en defensa propia!