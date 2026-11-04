6 errores que arruinan tu conexión en Estados Unidos (y cómo evitarlos con una eSIM)

Estados Unidos es un país enorme: ciudades con mucha densidad de redes, carreteras interminables y parques nacionales donde el móvil casi deja de ser útil. Quien viaja desde Latinoamérica o Europa suele resolver la conexión a última hora, y ahí aparecen los problemas: facturas de roaming, planes que no arrancan o una tarjeta que no funciona al aterrizar. Una eSIM USA es una de las formas más cómodas de evitarlos, siempre que sepas qué errores esquivar. Estos son los seis más comunes.
No todos los móviles admiten eSIM. Los iPhone desde el XS sí la soportan, y en Android depende de la marca y del modelo. Además, un teléfono bloqueado por tu operador puede rechazar un plan de otro proveedor.
Cómo evitarlo: antes de pagar, verifica que tu modelo sea compatible y que esté liberado. Si te equivocas, no todo está perdido: en Holafly puedes pedir un reembolso por dispositivo incompatible o bloqueado, aunque conviene evitar el trámite comprobándolo antes.
La eSIM se instala en casa, pero el plan empieza a contar cuando se conecta a una red compatible, y cada día dura 24 horas completas desde ese momento. Si la enciendes en el aeropuerto de origen y tienes cobertura de otra red, podrías gastar días sin darte cuenta.
Cómo evitarlo: instálala con wifi antes de salir, déjala apagada durante el viaje y enciéndela cuando aterrices en Estados Unidos.
Este es el fallo que más sorprende. Para que la eSIM funcione, debes activar el roaming de datos en esa línea. Con la eSIM configurada correctamente, esto no genera cargos extra. El peligro es el contrario: dejar el roaming activo en tu SIM de origen, porque tu operador sí podría cobrarte.
Cómo evitarlo: al llegar, enciende la eSIM y activa el roaming solo en esa línea. En tu SIM principal, desactívalo. Si quieres, ponles nombre a las líneas, como “Casa” y “Viaje”, para no confundirte.
Los planes de Holafly para Estados Unidos incluyen únicamente datos. No dan un número local ni permiten llamadas o SMS tradicionales. Muchos viajeros lo descubren en el último momento y se preocupan por las reservas o los códigos de verificación.
Cómo evitarlo: recuerda que tu SIM de origen sigue en el teléfono, así que tu número no cambia. Para llamar, usa WhatsApp o apps similares, que funcionan con tu plan de datos. Y tu número de WhatsApp se mantiene sin tocar nada.
La eSIM para Estados Unidos funciona en los 50 estados con las redes de AT&T y T-Mobile, así que puedes cruzar el país sin cambiar de tarjeta. Pero solo cubre ese territorio: no puede usarse en México, así que no incluye zonas como Baja California.
Cómo evitarlo:
Una eSIM instalada no se puede reinstalar ni transferir a otro dispositivo. Si cambias de móvil durante el viaje o la borras por accidente, tendrás que comprar una nueva.
Cómo evitarlo: guarda el código QR en otro dispositivo o imprímelo. Si lo pierdes, también puedes consultar los datos de tu eSIM en la app de Holafly con el correo de tu compra. Y no la elimines al terminar el plan si quieres conservar la reserva Always On, de 1 GB de datos al mes.
En ciudades y lugares muy visitados, como Times Square, Central Park o Hollywood, puedes esperar una buena conexión, según la disponibilidad de las redes locales. En zonas rurales o remotas, como desiertos, montañas y carreteras alejadas, la señal puede ser más limitada o inestable, por ejemplo en determinados puntos del Gran Cañón. Descarga mapas sin conexión antes de salir.
Cuantos más días contrates, menos pagas por día. Los precios listados en el momento de escribir este artículo son:
Los planes pueden ir de 1 a 90 días, y cada dispositivo necesita su propia eSIM. Antes de comprar, consulta la página del plan, porque los precios pueden cambiar.
Holafly ofrece datos ilimitados en Estados Unidos, con 5G donde esté disponible, y 4G y LTE en el resto. Además:
Ten en cuenta que la eSIM está pensada para viajar: no funciona en tu país de residencia. Y en casos poco frecuentes, el operador puede aplicar una política de uso razonable que reduce la velocidad durante un máximo de un día.
Casi todos los problemas con una eSIM USA vienen de detalles pequeños: la compatibilidad, el momento de encenderla, el roaming o el plan elegido. Si los controlas antes de salir, la conexión se convierte en lo último de lo que tienes que preocuparte durante el viaje. Con unos minutos de preparación en casa, aterrizarás conectado y podrás concentrarte en la ruta.
Error 1: comprar sin comprobar la compatibilidad
No todos los móviles admiten eSIM. Los iPhone desde el XS sí la soportan, y en Android depende de la marca y del modelo. Además, un teléfono bloqueado por tu operador puede rechazar un plan de otro proveedor.
Cómo evitarlo: antes de pagar, verifica que tu modelo sea compatible y que esté liberado. Si te equivocas, no todo está perdido: en Holafly puedes pedir un reembolso por dispositivo incompatible o bloqueado, aunque conviene evitar el trámite comprobándolo antes.
Error 2: encenderla antes de tiempo
La eSIM se instala en casa, pero el plan empieza a contar cuando se conecta a una red compatible, y cada día dura 24 horas completas desde ese momento. Si la enciendes en el aeropuerto de origen y tienes cobertura de otra red, podrías gastar días sin darte cuenta.
Cómo evitarlo: instálala con wifi antes de salir, déjala apagada durante el viaje y enciéndela cuando aterrices en Estados Unidos.
Error 3: olvidar el roaming de datos (o dejarlo en la línea equivocada)
Este es el fallo que más sorprende. Para que la eSIM funcione, debes activar el roaming de datos en esa línea. Con la eSIM configurada correctamente, esto no genera cargos extra. El peligro es el contrario: dejar el roaming activo en tu SIM de origen, porque tu operador sí podría cobrarte.
Cómo evitarlo: al llegar, enciende la eSIM y activa el roaming solo en esa línea. En tu SIM principal, desactívalo. Si quieres, ponles nombre a las líneas, como “Casa” y “Viaje”, para no confundirte.
Error 4: esperar un número de teléfono estadounidense
Los planes de Holafly para Estados Unidos incluyen únicamente datos. No dan un número local ni permiten llamadas o SMS tradicionales. Muchos viajeros lo descubren en el último momento y se preocupan por las reservas o los códigos de verificación.
Cómo evitarlo: recuerda que tu SIM de origen sigue en el teléfono, así que tu número no cambia. Para llamar, usa WhatsApp o apps similares, que funcionan con tu plan de datos. Y tu número de WhatsApp se mantiene sin tocar nada.
Error 5: elegir el plan equivocado para tu ruta
La eSIM para Estados Unidos funciona en los 50 estados con las redes de AT&T y T-Mobile, así que puedes cruzar el país sin cambiar de tarjeta. Pero solo cubre ese territorio: no puede usarse en México, así que no incluye zonas como Baja California.
Cómo evitarlo:
- Si tu viaje se limita a Estados Unidos, el plan específico del país es la opción más sencilla.
- Si tu ruta incluye Canadá o México, valora un plan regional de Norteamérica, que permite cruzar fronteras con una sola eSIM.
- Si ya instalaste la eSIM de Estados Unidos, recuerda que no se puede transferir a otro destino; para México tendrías que comprar otra.
Error 6: perder el código QR o eliminar la eSIM
Una eSIM instalada no se puede reinstalar ni transferir a otro dispositivo. Si cambias de móvil durante el viaje o la borras por accidente, tendrás que comprar una nueva.
Cómo evitarlo: guarda el código QR en otro dispositivo o imprímelo. Si lo pierdes, también puedes consultar los datos de tu eSIM en la app de Holafly con el correo de tu compra. Y no la elimines al terminar el plan si quieres conservar la reserva Always On, de 1 GB de datos al mes.
Un detalle extra: la cobertura no es igual en todas partes
En ciudades y lugares muy visitados, como Times Square, Central Park o Hollywood, puedes esperar una buena conexión, según la disponibilidad de las redes locales. En zonas rurales o remotas, como desiertos, montañas y carreteras alejadas, la señal puede ser más limitada o inestable, por ejemplo en determinados puntos del Gran Cañón. Descarga mapas sin conexión antes de salir.
Cuánto cuesta
Cuantos más días contrates, menos pagas por día. Los precios listados en el momento de escribir este artículo son:
|Duración
|Precio aproximado
|3 días
|11,37 €
|5 días
|18,50 €
|7 días
|25,50 €
|10 días
|33,90 €
|15 días
|46,90 €
|30 días
|68,90 €
Los planes pueden ir de 1 a 90 días, y cada dispositivo necesita su propia eSIM. Antes de comprar, consulta la página del plan, porque los precios pueden cambiar.
Qué incluye el plan de Holafly
Holafly ofrece datos ilimitados en Estados Unidos, con 5G donde esté disponible, y 4G y LTE en el resto. Además:
- Compartir datos: puedes compartir 1 GB al día con otros dispositivos. Un plan de 7 días suma hasta 7 GB.
- Always On: 1 GB de respaldo al mes mientras la eSIM siga instalada.
- Soporte 24/7 por chat y correo.
- Reembolso hasta 6 meses en ciertos casos, como un viaje cancelado, un dispositivo incompatible o problemas de conexión.
- Compra desde cualquier país: puedes adquirirla, por ejemplo, desde el Reino Unido o Canadá antes de viajar.
Ten en cuenta que la eSIM está pensada para viajar: no funciona en tu país de residencia. Y en casos poco frecuentes, el operador puede aplicar una política de uso razonable que reduce la velocidad durante un máximo de un día.
Lista rápida antes de volar
- Comprueba que tu móvil sea compatible y esté liberado.
- Elige un plan que cubra todo tu itinerario.
- Instálala en casa con wifi y guarda el código QR.
- Déjala apagada hasta aterrizar.
- Activa el roaming de datos solo en la eSIM.
- Descarga mapas sin conexión para las zonas remotas.
En resumen
Casi todos los problemas con una eSIM USA vienen de detalles pequeños: la compatibilidad, el momento de encenderla, el roaming o el plan elegido. Si los controlas antes de salir, la conexión se convierte en lo último de lo que tienes que preocuparte durante el viaje. Con unos minutos de preparación en casa, aterrizarás conectado y podrás concentrarte en la ruta.