La RAIF recomienda reforzar la vigilancia del viñedo para reducir problemas sanitarios en las cepas

La finalización de la vendimia no supone el final de las actuaciones destinadas a preservar la sanidad del viñedo en el marco Montilla-Moriles. Durante el otoño, las cepas mantienen su ciclo vegetativo hasta la caída de las hojas, un periodo en el que pueden aplicarse distintas medidas preventivas dirigidas a reducir los problemas sanitarios que podrían aparecer durante la próxima campaña.La Red de Alerta e Información Fitosanitaria (RAIF) pone el foco, entre otras cuestiones, en la vigilancia del mosquito verde para evitar una caída prematura de las hojas. El seguimiento de esta plaga debe mantenerse mientras la vegetación permanezca activa, ya que los daños que ocasiona sobre las hojas pueden provocar una defoliación intensa y reducir la capacidad de la cepa para completar su ciclo y acumular reservas antes de la parada vegetativa.Los técnicos de la RAIF recomiendan realizar observaciones periódicas y valorar también la posible presencia de fauna auxiliar. En este sentido, señalan que “la decisión de intervenir debe basarse en el seguimiento de la parcela y en los criterios establecidos para Producción Integrada, evitando tratamientos innecesarios”. Cuando sea necesario actuar, deberán utilizarse productos fitosanitarios autorizados para este uso y registrados en el Registro de Productos Fitosanitarios del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.Otro de los aspectos que requiere atención antes de la poda es la identificación de las cepas que hayan presentado síntomas de enfermedades de la madera. La recomendación pasa por marcar previamente estas plantas y extremar posteriormente las medidas de higiene durante los trabajos de poda para reducir la dispersión de estos problemas. El Reglamento de Producción Integrada establece la desinfección o sustitución de los instrumentos de poda en cada parcela o variedad y al finalizar cada jornada.En las cepas contaminadas se aconseja realizar una poda diferenciada y eliminar la madera afectada hasta alcanzar madera aparentemente sana. La gestión de los restos de poda también adquiere importancia cuando estos puedan constituir un riesgo fitosanitario. En Producción Integrada está prohibido su abandono en la parcela cuando supongan ese riesgo, así como su quema incontrolada.Como práctica recomendada se contempla el troceado y trituradode los restos de poda, siempre que no exista riesgo sanitario. Cuando procedan de cepas afectadas por enfermedades de madera, debe evitarse su permanencia en el viñedo. Estas medidas buscan limitar la presencia de material vegetal que pueda contribuir a mantener problemas sanitarios en la parcela.Después de la recolección también resulta necesario revisar el estado del suelo y adaptar las actuaciones a las características concretas de cada parcela. La gestión de las malas hierbas y de la cubierta vegetal debe orientarse a mantener la protección del suelo frente a la erosión.En los terrenos llanos pueden realizarse las labores necesarias para preparar el suelo antes de las lluvias, mientras que, en las zonas con pendiente, el aserpiado puede favorecer la retención temporal y la infiltración del agua, además de reducir la escorrentía.Los técnicos de la RAIF resumen estas actuaciones preventivas al indicar que “mantener la vigilancia del mosquito verde, identificar las cepas afectadas por enfermedades de madera, realizar una poda higiénica, gestionar correctamente los restos vegetales y preparar el suelo para las lluvias son actuaciones preventivas que contribuyen a reducir riesgos para la próxima campaña”.