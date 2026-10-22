Montilla llevará sus vinos, sus aceites y sus dulces a la Feria Sabor a Córdoba 2026

Montilla participará desde mañana y hasta este próximo domingo en la feria alimentaria Sabor a Córdoba 2026 con siete empresas de los sectores del vino, el aceite y la repostería, además de una programación de actividades gastronómicas y culturales.La cita, organizada por el Instituto Provincial de Desarrollo Económico (Iprodeco) de la Diputación de Córdoba en el Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones de Córdoba, reunirá a más de 60 empresas agroalimentarias, instituciones y ayuntamientos de la provincia.La presencia montillana combinará la promoción de sus productos con la difusión de sus recursos turísticos y de la. El concejal de Turismo y Promoción de Ciudad, Adrian Lapsley, ha destacado la importancia de esta feria como escaparate para los municipios y sus empresas, así como la oportunidad que ofrece para dar a conocer la oferta gastronómica de la localidad junto a sus recursos culturales, históricos y naturales.La representación empresarial estará integrada pory Obrador San Andrés. Las siete firmas presentarán sus productos y proyectos empresariales en sus respectivos espacios promocionales durante esta cita provincial.El Ayuntamiento de Montilla también estará presente durante las tres jornadas en el espacio comarcal dedicado a la Campiña Sur. Allí, el personal de la Mancomunidad y de Turismo de Montilla dará a conocer distintas propuestas para descubrir el municipio y su oferta turística.Los talleres de venencia acercarán al público esta tradición vitivinícola a través de cuatro sesiones repartidas a lo largo del fin de semana. La primera tendrá lugar el viernes 23, de 13:00 a 13:45 horas. El sábado 24 se celebrarán dos talleres, de 11:00 a 11:45 y de 19:15 a 20:00 horas, mientras que el domingo 25 habrá una nueva sesión de 14:00 a 14:45 horas.La programación del sábado incluirá la actuación de la Centuria Romana Munda, que subirá al escenario de la feria de 13:30 a 14:00 horas. Esa misma jornada, entre las 19:15 y las 20:00 horas, el espacio de cocina en directo acogerá una propuesta de Aitor Korrales acompañada de una cata de Bodegas Robles.El domingo, de 11:45 a 12:30 horas, el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Montilla-Moriles ofrecerá una cata dirigida de vinos amparados por el marco. Los productos montillanos tendrán, además, presencia en el Túnel del Vino, un espacio que reunirá más de 180 muestras de 60 bodegas. La participación se extenderá al Túnel del Aceite de Oliva Virgen Extra y a la nueva Ruta Eco. Esta última propuesta estará destinada a dar visibilidad a las empresas expositoras que cuentan con productos ecológicos.Montilla también estará representada en la entrega de la quinta edición de los premios de la asociación Sabores de Córdoba, prevista para mañana viernes, de 17:30 a 19:00 horas. Entre los reconocimientos figuran el concedido a Bodega Rockera Cabriñana, en la categoría de Iniciativa Empresarial Gastronómica, y el otorgado a Andreina Contreras, al Mejor Libro de Gastronomía.El Ayuntamiento ha animado a la ciudadanía a visitar la feria para conocer los productos agroalimentarios montillanos y el trabajo de sus empresas, así como la presencia de la ciudad en la oferta cultural, gastronómica y turística de la provincia.Sabor a Córdoba 2026 se celebrará en el Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones de Córdoba, situado en la avenida de la Fábrica, sin número, en el Parque Joyero. El recinto abrirá de 10:00 a 20:00 horas el viernes y el sábado, y de 10:00 a 17:00 horas el domingo. Tanto la entrada como el aparcamiento subterráneo serán gratuitos. El programa completo y la información para visitantes pueden consultarse en