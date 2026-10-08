José Antonio Ponferrada | Nueva ola. Pop español, años 80: 1. Los comienzos

Tiempos modernos: una nueva emoción que, entonces, solo algunos supieron reconocer. Madrid, definitivamente, sustituyó a Barcelona en su papel de ciudad abierta; nueva gente muy joven (hasta de 13) circula con peinados y colores influidos por el punk anglosajón del 77.
Reinventan Madrid, que para ellos ya no “es una mierda” (Leño), sino el escenario de su creatividad: bares, viejos cines, el Rastro, empiezan a llenarse de música moderna en un ambiente de interrelación de las artes. Eclecticismo. Música que se convierte en pintura, películas y libros que se hacen música. Mucha diversión. Padres y hermanos mayores asombrados e irritados. Técnica deficiente (no podía ser de otro modo, eran jovencísimos), pero imaginación y ganas a tope.
En ese ambiente tienen sentido las primeras grabaciones: las de Kaka de Luxe en el 78. Eso, ya sabéis, es el POP. Pero, para definirlo, en esos momentos se hablaba de “movida” o (yo lo prefiero) de “nueva ola”. Tras Onda Dos, Radio 3 (que se creó en el 79), la apoyó y difundió en estos primeros años, que se caracterizan por una gran ilusión, la sensación de comienzo de algo: como un escalofrío placentero para los escasos nuevaoleros, hartitos de lo anterior. En este periodo todo vale, con tal de que parezca nuevo, y la diferencia entre “artistas” y “público” es mínima. Estos fueron los años del auge de la FM, de las maquetas y de los fanzines.
Casi nadie (salvo Kaka, Elegantes…) grabó hasta el 80. Pero de pronto todas las marcas quieren ser modernas y lanzan a Radio Futura (los de Herminio Molero), Alaska y los Pegamoides, Zombies, Trastos, Aviador Dro, Mario Tenia y los Solitarios… Pero el gran público no está preparado, y ni siquiera los grupos “babosos” (pop blandengue) consiguen ventas notables.
Y ante el consiguiente desinterés de las oficiales, aparecen las discográficas independientes (DRO, en 1982, Tres Cipreses, Twin, etc.) que sí entienden la situación y, con tiradas cortas y formatos recuperados de los 60, que son hoy joyas (maxi singles, extended plays, minielepés) muestran el variopinto panorama de la segunda edad de oro del pop español: rockers, mods, siniestros, babosos, punkis, funkis, cañís, tecnos, hornadas irritantes… conviven en locales como Rockola.
Las canciones (en español) son cortas, con letras a menudo divertidas. La formación es la clásica de guitarras y batería, con algún teclado nuevo o caja de ritmos. Centenares de grupos mandan sus maquetas a Esto no es Hawái, el programa de Jesús Ordovás en Radio 3, que extiende el fenómeno.
Ya en 1983, la primera etapa se ha clausurado: se exigen calidad y profesionalidad. ¡Y las hay! Son del 83: en TV La Edad de Oro; en prensa La Luna de Madrid; y en disco la metamorfosis del gran Germán Coppini: del "Sexo chungo" de Siniestro Total a la lírica de los Golpes Bajos (el primer grupo de nueva ola que nació ya perfecto).
La selección personal que ofrecemos es del 84 y sigue pareciendo (si no perfecta) excelente. Entonces no existía algo así. Escogimos bien el año tope (1983). Los discos (originales: gracias) son de un afortunado montillano, residente en Madrid en los años claves, Manolo Bellido Mora. Y no todo fue dulzura…
Reinventan Madrid, que para ellos ya no “es una mierda” (Leño), sino el escenario de su creatividad: bares, viejos cines, el Rastro, empiezan a llenarse de música moderna en un ambiente de interrelación de las artes. Eclecticismo. Música que se convierte en pintura, películas y libros que se hacen música. Mucha diversión. Padres y hermanos mayores asombrados e irritados. Técnica deficiente (no podía ser de otro modo, eran jovencísimos), pero imaginación y ganas a tope.
En ese ambiente tienen sentido las primeras grabaciones: las de Kaka de Luxe en el 78. Eso, ya sabéis, es el POP. Pero, para definirlo, en esos momentos se hablaba de “movida” o (yo lo prefiero) de “nueva ola”. Tras Onda Dos, Radio 3 (que se creó en el 79), la apoyó y difundió en estos primeros años, que se caracterizan por una gran ilusión, la sensación de comienzo de algo: como un escalofrío placentero para los escasos nuevaoleros, hartitos de lo anterior. En este periodo todo vale, con tal de que parezca nuevo, y la diferencia entre “artistas” y “público” es mínima. Estos fueron los años del auge de la FM, de las maquetas y de los fanzines.
Casi nadie (salvo Kaka, Elegantes…) grabó hasta el 80. Pero de pronto todas las marcas quieren ser modernas y lanzan a Radio Futura (los de Herminio Molero), Alaska y los Pegamoides, Zombies, Trastos, Aviador Dro, Mario Tenia y los Solitarios… Pero el gran público no está preparado, y ni siquiera los grupos “babosos” (pop blandengue) consiguen ventas notables.
Y ante el consiguiente desinterés de las oficiales, aparecen las discográficas independientes (DRO, en 1982, Tres Cipreses, Twin, etc.) que sí entienden la situación y, con tiradas cortas y formatos recuperados de los 60, que son hoy joyas (maxi singles, extended plays, minielepés) muestran el variopinto panorama de la segunda edad de oro del pop español: rockers, mods, siniestros, babosos, punkis, funkis, cañís, tecnos, hornadas irritantes… conviven en locales como Rockola.
Las canciones (en español) son cortas, con letras a menudo divertidas. La formación es la clásica de guitarras y batería, con algún teclado nuevo o caja de ritmos. Centenares de grupos mandan sus maquetas a Esto no es Hawái, el programa de Jesús Ordovás en Radio 3, que extiende el fenómeno.
Ya en 1983, la primera etapa se ha clausurado: se exigen calidad y profesionalidad. ¡Y las hay! Son del 83: en TV La Edad de Oro; en prensa La Luna de Madrid; y en disco la metamorfosis del gran Germán Coppini: del "Sexo chungo" de Siniestro Total a la lírica de los Golpes Bajos (el primer grupo de nueva ola que nació ya perfecto).
La selección personal que ofrecemos es del 84 y sigue pareciendo (si no perfecta) excelente. Entonces no existía algo así. Escogimos bien el año tope (1983). Los discos (originales: gracias) son de un afortunado montillano, residente en Madrid en los años claves, Manolo Bellido Mora. Y no todo fue dulzura…
Audición
- Radio Futura: Enamorado de la moda juvenil (1980)
- Zombies: Groenlandia (1980)
- Las Chinas: El hombre salvaje (1981)
- Paraíso: Para ti (1980)
- Los Secretos: Me aburro (1981)
- Nacha Pop: La chica de ayer (1980)
- Los Pistones: Los Ramones (1982)
- Los Elegantes: Me debo marchar (1982)
- Ejecutivos Agresivos: Mari Pili-Stereo (1980)
- Alaska y los Pegamoides: La rebelión de los electrodomésticos (1982)
- Alaska y los Pegamoides: Horror en el hipermercado (1980)
- Alaska y los Pegamoides: El hospital (1980)
- Mamá: El último bar (1981)
- Parálisis Permanente: Autosuficiencia (1982)
- Gabinete Caligari: Sombras negras (1982)
- P.V.P.: El coche de la plas (1983)
- Objetivo Birmania: Exposición (1983)
- Danza Invisible: Tu voz (1983)
- Los Nikis: Ernesto (1982)
- Siniestro Total: Sexo chungo (1983)
- Golpes Bajos: Malos tiempos para la lírica (1983)
© JOSÉ ANTONIO PONFERRADA
ILUSTRACIÓN: © JOSÉ ANTONIO PONFERRADA
ILUSTRACIÓN: © JOSÉ ANTONIO PONFERRADA