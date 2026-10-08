José Antonio Ponferrada | Nueva ola. Pop español, años 80: 1. Los comienzos

Audición

Radio Futura: Enamorado de la moda juvenil (1980)

(1980) Zombies: Groenlandia (1980)

(1980) Las Chinas: El hombre salvaje (1981)

(1981) Paraíso: Para ti (1980)

(1980) Los Secretos: Me aburro (1981)

(1981) Nacha Pop: La chica de ayer (1980)

(1980) Los Pistones: Los Ramones (1982)

(1982) Los Elegantes: Me debo marchar (1982)

(1982) Ejecutivos Agresivos: Mari Pili-Stereo (1980)

(1980) Alaska y los Pegamoides: La rebelión de los electrodomésticos (1982)

(1982) Alaska y los Pegamoides: Horror en el hipermercado (1980)

(1980) Alaska y los Pegamoides: El hospital (1980)

(1980) Mamá: El último bar (1981)

(1981) Parálisis Permanente: Autosuficiencia (1982)

(1982) Gabinete Caligari: Sombras negras (1982)

(1982) P.V.P.: El coche de la plas (1983)

(1983) Objetivo Birmania: Exposición (1983)

(1983) Danza Invisible: Tu voz (1983)

(1983) Los Nikis: Ernesto (1982)

(1982) Siniestro Total: Sexo chungo (1983)

(1983) Golpes Bajos: Malos tiempos para la lírica (1983)

© JOSÉ ANTONIO PONFERRADA

ILUSTRACIÓN: © JOSÉ ANTONIO PONFERRADA

Tiempos modernos: una nueva emoción que, entonces, solo algunos supieron reconocer. Madrid, definitivamente, sustituyó a Barcelona en su papel de ciudad abierta; nueva gente muy joven (hasta de 13) circula con peinados y colores influidos por el punk anglosajón del 77.Reinventan Madrid, que para ellos ya no “” (Leño), sino el escenario de su creatividad: bares, viejos cines, el Rastro, empiezan a llenarse de música moderna en un ambiente de interrelación de las artes. Eclecticismo. Música que se convierte en pintura, películas y libros que se hacen música. Mucha diversión. Padres y hermanos mayores asombrados e irritados. Técnica deficiente (no podía ser de otro modo, eran jovencísimos), pero imaginación y ganas a tope.En ese ambiente tienen sentido las primeras grabaciones: las de Kaka de Luxe en el 78. Eso, ya sabéis, es el POP. Pero, para definirlo, en esos momentos se hablaba de “movida” o (yo lo prefiero) de “nueva ola”. Tras Onda Dos, Radio 3 (que se creó en el 79), la apoyó y difundió en estos primeros años, que se caracterizan por una gran ilusión, la sensación de comienzo de algo: como un escalofrío placentero para los escasos nuevaoleros, hartitos de lo anterior. En este periodo todo vale, con tal de que parezca nuevo, y la diferencia entre “artistas” y “público” es mínima. Estos fueron los años del auge de la FM, de las maquetas y de los fanzines.Casi nadie (salvo Kaka, Elegantes…) grabó hasta el 80. Pero de pronto todas las marcas quieren ser modernas y lanzan a Radio Futura (los de Herminio Molero), Alaska y los Pegamoides, Zombies, Trastos, Aviador Dro, Mario Tenia y los Solitarios… Pero el gran público no está preparado, y ni siquiera los grupos “babosos” (pop blandengue) consiguen ventas notables.Y ante el consiguiente desinterés de las oficiales, aparecen las discográficas independientes (DRO, en 1982, Tres Cipreses, Twin, etc.) que sí entienden la situación y, con tiradas cortas y formatos recuperados de los 60, que son hoy joyas (maxi singles, extended plays, minielepés) muestran el variopinto panorama de la segunda edad de oro del pop español: rockers, mods, siniestros, babosos, punkis, funkis, cañís, tecnos, hornadas irritantes… conviven en locales como Rockola.Las canciones (en español) son cortas, con letras a menudo divertidas. La formación es la clásica de guitarras y batería, con algún teclado nuevo o caja de ritmos. Centenares de grupos mandan sus maquetas a, el programa de Jesús Ordovás en Radio 3, que extiende el fenómeno.Ya en 1983, la primera etapa se ha clausurado: se exigen calidad y profesionalidad. ¡Y las hay! Son del 83: en TVen prensa; y en disco la metamorfosis del gran Germán Coppini: del "Sexo chungo" de Siniestro Total a la lírica de los Golpes Bajos (el primer grupo de nueva ola que nació ya perfecto).La selección personal que ofrecemos es del 84 y sigue pareciendo (si no perfecta) excelente. Entonces no existía algo así. Escogimos bien el año tope (1983). Los discos (originales: gracias) son de un afortunado montillano, residente en Madrid en los años claves, Manolo Bellido Mora. Y no todo fue dulzura…