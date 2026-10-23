El mundo después de los avatares: cómo serán las relaciones en la era de los dobles digitales

Hace tan solo quince años, los dobles digitales solo se veían, en realidad, en las películas de ciencia ficción. Hoy en día, sin embargo, ya no parecen algo increíble y, poco a poco, se están convirtiendo en parte de nuestra realidad. Los avances tecnológicos han hecho posible la creación de imágenes digitales. La inteligencia artificial ya es capaz de generar rostros realistas e incluso imitar la forma en que las personas se comunican. Sin embargo, los avatares pueden llegar a convertirse incluso en versiones independientes de sus propietarios. ¿Qué nos depara la era de los dobles digitales? Descubrámoslo juntos.
Las plataformas en línea, sobre todo las redes sociales, se han convertido en el escenario principal del siglo XXI. En ellas, creamos nuestras imágenes digitales y decidimos por nosotros mismos qué mostrar a los demás y qué mantener fuera del ámbito público. Este proceso es el resultado de nuestro deseo natural de controlar la impresión que causamos en los demás. Por eso creamos y mantenemos nuestras imágenes digitales, que a menudo existen en línea como personalidades totalmente independientes.
Mientras que en el pasado crear una imagen virtual en línea solo requería elegir una buena foto e inventarse un nombre de usuario, ahora los usuarios tienen muchas más posibilidades. La tecnología ya permite crear imágenes digitales tridimensionales que reproducen el aspecto, los movimientos, las expresiones faciales, etc., de una persona. Como resultado, un avatar ya no será solo una imagen estática, sino que se convertirá en un «cuerpo digital» en toda regla, capaz de moverse, reaccionar ante lo que ocurre e interactuar con el mundo que le rodea. Al mismo tiempo, un avatar no tiene por qué ser necesariamente una copia exacta de su «dueño»: puede reflejar una versión completamente diferente de él.
Las tecnologías modernas permiten recrear el aspecto de una persona con un alto grado de realismo. Mediante el escaneo 3D, la IA generativa y herramientas como MetaHuman, es posible crear modelos humanos digitales muy detallados. Estos pueden sincronizarse con una persona en tiempo real y reproducir sus expresiones faciales y movimientos, reaccionar a lo que ocurre en un entorno virtual y mucho más. Los desarrolladores también están trabajando intensamente para reproducir la voz humana de la forma más realista posible. La inteligencia artificial está aprendiendo a analizar muestras de voz y, a continuación, a crear una voz sintética que conserve las características distintivas del sonido original, incluidos el tono y la entonación. Y ahora estamos, literalmente, a un paso de que los dobles digitales se utilicen en la vida cotidiana. Podrán estar presentes en espacios virtuales y realizar determinadas acciones en nombre de sus propietarios; por ejemplo, interactuar con otros avatares.
Sin embargo, aunque esto aún no se ha generalizado, la gente está creando con éxito sus propios dobles digitales y lo hacen principalmente en las redes sociales y en las aplicaciones de citas. Por ejemplo, alguien puede ser callado y tímido en la vida real, pero más relajado, abierto y seguro de sí mismo en su perfil. ¿Por qué necesita la gente una segunda versión de sí misma? La respuesta es obvia: en Internet pueden experimentar con su propia identidad sin tener que cambiar nada de inmediato en la vida real. Las imágenes digitales son, por lo tanto, tanto un medio de autoexpresión como una forma de mostrar al mundo exterior esa faceta de su personalidad que permanece oculta en la vida cotidiana.
Si has tenido citas por Internet, probablemente te hayas encontrado con situaciones en las que la imagen virtual de alguien difiere mucho de la realidad. Al fin y al cabo, las fotos se retocan con cuidado, los mensajes se redactan pensando hasta en la última coma y las personas pueden incluir en la descripción de su perfil solo lo que quieren compartir. Como resultado, en Internet primero conocemos una versión digital de alguien y solo más tarde podemos llegar a conocer a la persona real. Y esto no significa necesariamente que nos estén engañando a propósito, aunque este tipo de situaciones tampoco son infrecuentes.
La cuestión es que la interacción en línea se produce principalmente a través de mensajes y el texto no puede transmitir todos los detalles presentes en una conversación en directo: gestos, expresiones faciales y entonación. Así que, aunque lleves mucho tiempo intercambiando mensajes, esto no significa necesariamente que se conozcan de verdad. Los videochats aleatorios se convierten en una especie de puente entre los avatares y las personas reales. Devuelven a la comunicación en línea una parte significativa de esas señales perdidas. Al conocer a alguien en un chat en línea, puedes interpretar sus expresiones faciales y comprender mejor el contexto de lo que dice a través de los cambios en su expresión o entonación. Y, como la comunicación se produce en tiempo real, puedes entender de inmediato si tu impresión de la persona coincide con su imagen digital.
Por ejemplo, en el servicio para tener videollamadas con mujeres Coomeet.chat, tienes muchas posibilidades no solo de conocer a alguien interesante con quien charlar, sino también de encontrar a tu alma gemela. La característica principal de este chat aleatorio es su filtro de género, lo que significa que los hombres siempre se encuentran únicamente con chicas. Al mismo tiempo, cada conexión es totalmente impredecible. En el servicio para realizar videollamada, el sistema conecta al azar a dos desconocidos, y nunca puedes predecir a quién vas a conocer en los próximos segundos. Otra ventaja importante de la plataforma es la verificación obligatoria de todos los perfiles femeninos. Al conocer gente aquí, puedes estar seguro de que hay una persona real al otro lado de la pantalla, no un perfil falso. Y gracias a la amplia y activa comunidad de Coomeet.chat en todo el mundo, siempre hay alguien con quien hablar a cualquier hora del día o de la noche. Puedes conocer a personas con las que nunca te habrías cruzado en la vida real.
Es muy posible que, en los próximos años, cada uno de nosotros tenga su propia versión digital. Y quizá esto nos dé más libertad: nuestros dobles tendrán el aspecto que queramos, hablarán con nuestra voz, imitarán nuestros movimientos e interactuarán con otras personas. Pero todo tiene su lado negativo, y los avatares digitales no son una excepción. Cuanto más nos transformemos en la realidad digital, más se alejará nuestro doble virtual de quienes somos en realidad.
Esto plantea una pregunta perfectamente razonable: ¿cómo serán las relaciones si todo el mundo tiene una versión digital? Al fin y al cabo, si las personas conocen a los dobles digitales de los demás, serán esos dobles los que despierten la atracción y el apego emocional. ¿Puede este tipo de intimidad virtual sustituir a la que se desarrolla entre dos personas reales? ¿Y qué pasará cuando resulte que la persona real tiene un aspecto, habla y se comporta de forma diferente a su versión digital? Estas preguntas siguen sin respuesta por ahora.
Pero una cosa está clara: una conexión emocional auténtica se basa en cosas que no se pueden fabricar. Surge de todo aquello que hace que las relaciones sean únicas: emociones reales, reacciones sinceras e incluso pausas incómodas. Y aunque seamos capaces de crear prácticamente cualquier versión de nosotros mismos, nuestra necesidad de que nos quieran tal y como somos no desaparecerá.
Un avatar ya no es solo una imagen: cómo está cambiando la identidad digital
Las plataformas en línea, sobre todo las redes sociales, se han convertido en el escenario principal del siglo XXI. En ellas, creamos nuestras imágenes digitales y decidimos por nosotros mismos qué mostrar a los demás y qué mantener fuera del ámbito público. Este proceso es el resultado de nuestro deseo natural de controlar la impresión que causamos en los demás. Por eso creamos y mantenemos nuestras imágenes digitales, que a menudo existen en línea como personalidades totalmente independientes.
Mientras que en el pasado crear una imagen virtual en línea solo requería elegir una buena foto e inventarse un nombre de usuario, ahora los usuarios tienen muchas más posibilidades. La tecnología ya permite crear imágenes digitales tridimensionales que reproducen el aspecto, los movimientos, las expresiones faciales, etc., de una persona. Como resultado, un avatar ya no será solo una imagen estática, sino que se convertirá en un «cuerpo digital» en toda regla, capaz de moverse, reaccionar ante lo que ocurre e interactuar con el mundo que le rodea. Al mismo tiempo, un avatar no tiene por qué ser necesariamente una copia exacta de su «dueño»: puede reflejar una versión completamente diferente de él.
El doble digital va más allá de las redes sociales
Las tecnologías modernas permiten recrear el aspecto de una persona con un alto grado de realismo. Mediante el escaneo 3D, la IA generativa y herramientas como MetaHuman, es posible crear modelos humanos digitales muy detallados. Estos pueden sincronizarse con una persona en tiempo real y reproducir sus expresiones faciales y movimientos, reaccionar a lo que ocurre en un entorno virtual y mucho más. Los desarrolladores también están trabajando intensamente para reproducir la voz humana de la forma más realista posible. La inteligencia artificial está aprendiendo a analizar muestras de voz y, a continuación, a crear una voz sintética que conserve las características distintivas del sonido original, incluidos el tono y la entonación. Y ahora estamos, literalmente, a un paso de que los dobles digitales se utilicen en la vida cotidiana. Podrán estar presentes en espacios virtuales y realizar determinadas acciones en nombre de sus propietarios; por ejemplo, interactuar con otros avatares.
Sin embargo, aunque esto aún no se ha generalizado, la gente está creando con éxito sus propios dobles digitales y lo hacen principalmente en las redes sociales y en las aplicaciones de citas. Por ejemplo, alguien puede ser callado y tímido en la vida real, pero más relajado, abierto y seguro de sí mismo en su perfil. ¿Por qué necesita la gente una segunda versión de sí misma? La respuesta es obvia: en Internet pueden experimentar con su propia identidad sin tener que cambiar nada de inmediato en la vida real. Las imágenes digitales son, por lo tanto, tanto un medio de autoexpresión como una forma de mostrar al mundo exterior esa faceta de su personalidad que permanece oculta en la vida cotidiana.
Las videollamadas con mujeres como puente entre un avatar y una persona real
Si has tenido citas por Internet, probablemente te hayas encontrado con situaciones en las que la imagen virtual de alguien difiere mucho de la realidad. Al fin y al cabo, las fotos se retocan con cuidado, los mensajes se redactan pensando hasta en la última coma y las personas pueden incluir en la descripción de su perfil solo lo que quieren compartir. Como resultado, en Internet primero conocemos una versión digital de alguien y solo más tarde podemos llegar a conocer a la persona real. Y esto no significa necesariamente que nos estén engañando a propósito, aunque este tipo de situaciones tampoco son infrecuentes.
La cuestión es que la interacción en línea se produce principalmente a través de mensajes y el texto no puede transmitir todos los detalles presentes en una conversación en directo: gestos, expresiones faciales y entonación. Así que, aunque lleves mucho tiempo intercambiando mensajes, esto no significa necesariamente que se conozcan de verdad. Los videochats aleatorios se convierten en una especie de puente entre los avatares y las personas reales. Devuelven a la comunicación en línea una parte significativa de esas señales perdidas. Al conocer a alguien en un chat en línea, puedes interpretar sus expresiones faciales y comprender mejor el contexto de lo que dice a través de los cambios en su expresión o entonación. Y, como la comunicación se produce en tiempo real, puedes entender de inmediato si tu impresión de la persona coincide con su imagen digital.
Por ejemplo, en el servicio para tener videollamadas con mujeres Coomeet.chat, tienes muchas posibilidades no solo de conocer a alguien interesante con quien charlar, sino también de encontrar a tu alma gemela. La característica principal de este chat aleatorio es su filtro de género, lo que significa que los hombres siempre se encuentran únicamente con chicas. Al mismo tiempo, cada conexión es totalmente impredecible. En el servicio para realizar videollamada, el sistema conecta al azar a dos desconocidos, y nunca puedes predecir a quién vas a conocer en los próximos segundos. Otra ventaja importante de la plataforma es la verificación obligatoria de todos los perfiles femeninos. Al conocer gente aquí, puedes estar seguro de que hay una persona real al otro lado de la pantalla, no un perfil falso. Y gracias a la amplia y activa comunidad de Coomeet.chat en todo el mundo, siempre hay alguien con quien hablar a cualquier hora del día o de la noche. Puedes conocer a personas con las que nunca te habrías cruzado en la vida real.
El amor en la realidad virtual: la siguiente etapa de la intimidad
Es muy posible que, en los próximos años, cada uno de nosotros tenga su propia versión digital. Y quizá esto nos dé más libertad: nuestros dobles tendrán el aspecto que queramos, hablarán con nuestra voz, imitarán nuestros movimientos e interactuarán con otras personas. Pero todo tiene su lado negativo, y los avatares digitales no son una excepción. Cuanto más nos transformemos en la realidad digital, más se alejará nuestro doble virtual de quienes somos en realidad.
Esto plantea una pregunta perfectamente razonable: ¿cómo serán las relaciones si todo el mundo tiene una versión digital? Al fin y al cabo, si las personas conocen a los dobles digitales de los demás, serán esos dobles los que despierten la atracción y el apego emocional. ¿Puede este tipo de intimidad virtual sustituir a la que se desarrolla entre dos personas reales? ¿Y qué pasará cuando resulte que la persona real tiene un aspecto, habla y se comporta de forma diferente a su versión digital? Estas preguntas siguen sin respuesta por ahora.
Pero una cosa está clara: una conexión emocional auténtica se basa en cosas que no se pueden fabricar. Surge de todo aquello que hace que las relaciones sean únicas: emociones reales, reacciones sinceras e incluso pausas incómodas. Y aunque seamos capaces de crear prácticamente cualquier versión de nosotros mismos, nuestra necesidad de que nos quieran tal y como somos no desaparecerá.