Montilla recupera la atención de Andalucía Orienta para apoyar la búsqueda de empleo

Andalucía Orienta ha comenzado a prestar servicio en Montilla con un programa de orientación laboral dirigido a personas desempleadas, que ofrece apoyo en la búsqueda de empleo, la preparación del currículum y de entrevistas, el acceso a formación y cursos, el uso de herramientas digitales y la realización de distintos trámites relacionados con el mercado laboral.La atención se desarrolla en el Centro Cultural "Alcalde Antonio Carpio", donde el servicio permanece disponible de lunes a viernes, en horario de 8.00 a 15.30 horas. Las personas interesadas también pueden contactar a través de los teléfonos 666 528 150 y 666 528 517.El programa, desarrollado por la Fundación Lucaro dentro del programa Andalucía Orienta, centra parte de su actividad en la orientación laboral de las personas desempleadas. Entre los servicios que presta se encuentran el asesoramiento para elaborar o mejorar el currículum y preparar entrevistas de trabajo, dos herramientas vinculadas directamente con los procesos de búsqueda activa de empleo.La atención también contempla información relacionada con formación y cursos, así como apoyo para localizar ofertas de empleo y bolsas de trabajo. De igual modo, el programa aborda el uso de herramientas y redes sociales aplicadas a la búsqueda de oportunidades laborales.Otro de los ámbitos incluidos en el servicio son los procesos selectivos y otros trámites relacionados con el empleo. De esta forma, las personas desempleadas que acudan a Andalucía Orienta en Montilla pueden recibir orientación sobre diferentes aspectos de su incorporación o reincorporación al mercado laboral.Montilla ya contó anteriormente con un Programa de Orientación Profesional y Acompañamiento a la Inserción integrado en la Red Andalucía Orienta. El Ayuntamiento de Montilla puso en marcha el 8 de enero de 2020 uno de estos programas, después de cinco años sin disponer entonces de este servicio en la localidad.Aquel programa estuvo financiado por la Junta de Andalucía con un presupuesto de 80.070,68 euros y contó con dos profesionales: un técnico especializado en orientación profesional para el empleo y otro dedicado al acompañamiento personalizado en la inserción laboral de personas desempleadas de larga duración. Su periodo de funcionamiento se prolongó hasta el 26 de diciembre de 2020.El programa desarrollado durante aquel año tenía como objetivo mejorar la empleabilidad mediante asesoramiento y acompañamiento personalizado en la búsqueda activa de empleo. El trabajo se articulaba mediante itinerarios personalizados de inserción que permitían evaluar la situación de cada persona desempleada y su proceso de búsqueda de trabajo.Ese seguimiento permitía también orientar a los usuarios hacia otras políticas activas de empleo, entre ellas la Formación Profesional para el Empleo o las Experiencias Profesionales para el Empleo. El servicio de 2020 se prestaba igualmente desde el Centro Cultural "Alcalde Antonio Carpio".