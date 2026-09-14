Las mejores herramientas para la auditoría técnica SEO de tu web

Imagen de creativeart en Magnific

Las herramientas

1. Ubersuggest

2. Screaming Frog SEO Spider

3. Google Search Console

4. Google PageSpeed Insights

5. Ahrefs Site Audit

6. Semrush Site Audit

7. GTmetrix

8. Sitebulb

9. Seobility

10. Ryte

11. DeepCrawl (Lumar)

La auditoría técnica como punto de partida

Hay una trampa muy común en SEO: invertir tiempo y dinero en crear contenido optimizado mientras los problemas técnicos de la web impiden que ese contenido posicione. Es como poner muebles bonitos en una habitación con las ventanas tapiadas.Los problemas técnicos actúan como filtros invisibles. Una página que tarda cuatro segundos en cargar pierde visitantes antes de que puedan leer una sola palabra. Un sistema de redirecciones mal configurado provoca que el contenido se indexe en URLs incorrectas. Etiquetas canónicas mal implementadas hacen que Google ignore páginas enteras. Y todo esto sucede sin que el propietario de la web sea consciente, porque el sitio "funciona": se puede abrir, se puede navegar, y nada da error visible desde el punto de vista del usuario.Por eso, antes de producir más contenido, antes de construir más enlaces y antes de invertir en campañas de pago, tiene sentido revisar si la base técnica de la web permite que Google acceda, entienda y valore lo que hay en ella. Estas once herramientas hacen exactamente eso.Ubersuggest incluye una función de auditoría técnica que va más allá de limitarse a listar errores: prioriza los problemas por impacto estimado sobre el posicionamiento y los explica en lenguaje accesible, lo que permite saber exactamente por dónde empezar sin necesidad de conocimientos técnicos avanzados. La plataforma, creada por Neil Patel y utilizada por más de tres millones de negocios en todo el mundo, escanea el sitio en busca de decenas de categorías de problemas técnicos y los presenta integrados con los datos de tráfico y ranking del dominio. Esto permite ver no solo qué está mal técnicamente, sino también qué impacto tiene esa situación sobre la visibilidad real del sitio. Para pequeñas y medianas empresas sin equipo SEO especializado, la combinación de profundidad técnica y facilidad de uso de Ubersuggest no tiene equivalente a su precio.El rastreador técnico de referencia entre profesionales SEO. Recorre todas las páginas del sitio e identifica enlaces rotos, redirecciones en cadena, títulos duplicados, contenido delgado y errores en hreflang. La versión gratuita analiza hasta 500 URLs.Fuente de datos técnicos directamente desde Google. Su informe de cobertura indica qué páginas están indexadas y cuáles presentan errores. Los informes de Core Web Vitals alertan sobre páginas con problemas de carga o estabilidad visual. Gratuita e imprescindible.Analiza la velocidad de carga y la experiencia de usuario en móvil y escritorio, identificando qué está ralentizando cada página: imágenes sin optimizar, JavaScript bloqueante, ausencia de caché del navegador.Rastrea el sitio en busca de más de cien tipos de errores técnicos, priorizados por gravedad. Sus visualizaciones del grafo de enlaces internos son especialmente útiles para detectar páginas huérfanas o mal conectadas con el resto del sitio.Analiza hasta 27 categorías de problemas técnicos y genera una puntuación de salud del sitio que permite comparar el estado entre distintas fechas. Incluye comprobaciones de HTTPS, datos estructurados y Core Web Vitals.Especializado en el análisis de velocidad de carga, con métricas detalladas desde distintas ubicaciones geográficas. Permite monitorizar el rendimiento de forma programada para detectar regresiones tras actualizaciones del sitio.Herramienta de auditoría técnica orientada a SEOs y agencias que necesitan análisis profundos con visualizaciones claras. Sus mapas de estructura interna permiten entender cómo se distribuye el presupuesto de rastreo entre las páginas del sitio.Ofrece auditorías técnicas con una interfaz comprensible para usuarios sin formación técnica. Detecta problemas en metadatos, velocidad y contenido duplicado, con explicaciones accesibles de cada error y cómo resolverlo.Especializado en monitorización continua de la calidad técnica de websites grandes. Detecta problemas en tiempo real y genera alertas automáticas cuando surgen nuevos errores, especialmente valioso para tiendas online con catálogos extensos.Solución de auditoría técnica de nivel enterprise para sitios de gran volumen. Su integración con Google Analytics y Search Console permite cruzar datos de rendimiento con hallazgos técnicos, cuantificando el impacto de los problemas detectados.Una auditoría técnica bien ejecutada suele desbloquear mejoras de visibilidad más rápidas que muchas otras acciones SEO, especialmente cuando existen problemas de rastreo, indexación, enlaces internos o rendimiento que están limitando páginas que ya tienen potencial. Corregir estos obstáculos permite que el trabajo realizado en contenidos, keywords y autoridad tenga una base técnica mucho más sólida.Ubersuggest ofrece una forma accesible de integrar el diagnóstico técnico dentro de la estrategia SEO general, permitiendo detectar problemas y relacionarlos con otras áreas de optimización desde una misma plataforma. Cuando una web es más grande o requiere un análisis técnico más detallado, herramientas especializadas como Screaming Frog o Sitebulb pueden complementar ese trabajo con crawls y diagnósticos más profundos.