Francisco D’Agostino y Javier Conde consolidan la seriedad de su proyecto tras resolver un conflicto judicial con Miguel Ángel Puertas

El rigor y la transparencia vuelven a marcar el rumbo de, la empresa liderada pory el torero, que ha cerrado oficialmente un conflicto legal con el periodista y asesor taurino. El caso se resolvió el pasado viernes en un acto de conciliación celebrado en los Juzgados de Palma de Mallorca, en el que se alcanzó un acuerdo que pone fin a una situación que había generado tensión dentro del sector.Todo comenzó durante la pasada temporada, cuando Puertas participó como asesor artístico de la presidencia en uno de los primeros festejos organizados por la empresa. Días después, publicó una crónica en un diario local criticando con dureza ese mismo evento. La dualidad de roles —primero como parte activa del festejo y luego como crítico del mismo— generó lo que desde la empresa se consideró un evidente conflicto de intereses.", subrayan desde la compañía. La contradicción entre los dos papeles desempeñados por Puertas —uno institucional y otro mediático— resultaba incompatible con los estándares de ética y profesionalidad que defiende Balears Cambio de Tercio.El acuerdo judicial obliga a Miguel Ángel Puertas a no publicar artículos ni crónicas sobre la empresa o sus responsables, y le prohíbe ejercer funciones técnicas o de asesoría en cualquier evento organizado por la entidad. Una resolución que, además de zanjar el caso concreto, fija un precedente relevante en defensa de la integridad del mundo taurino., en nombre de la compañía, expresó su satisfacción por la resolución alcanzada: “Este proyecto nació para aportar seriedad, ilusión y profesionalismo a la tauromaquia en las Baleares. Situaciones como esta refuerzan nuestro compromiso con los valores que nos llevaron a emprender este camino junto a Javier”.La trayectoria reciente deha sido ascendente: reabrieron la plaza de Inca con dos llenos históricos, recuperaron Muro tras ocho años cerrada y anunciaron ya un ambicioso plan de programación para 2026. Pero antes de cerrar el año, queda una última gran cita.El próximo, en la Monumental de Muro, se celebrará unque pondrá el broche final a una temporada de reactivación y éxito. La empresa busca no solo consolidar la afición, sino también proyectar a las Islas Baleares como un nuevo referente taurino nacional. Con plazas llenas, ambiente renovado y figuras de renombre en los carteles, el camino iniciado por Francisco D’Agostino Casado y Javier Conde sigue sumando hitos a su favor.