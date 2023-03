La librería Casa Tomada de Sevilla acogerá mañana la presentación de una obra de Antonio López Hidalgo

J.P. BELLIDO / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍA: J.P. BELLIDO

La librería Casa Tomada de Sevilla acogerá mañana, a partir de las 19.00 de la tarde, la presentación de, obra póstuma de Antonio López Hidalgo, catedrático de Redacción Periodística en la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla y miembro del Consejo Editorial de, que falleció repentinamente el pasado mes de mayo a los 65 años de edad El acto, promovido por la tertulia literaria, será presentado por Francisco Sierra Caballero , catedrático de Teoría de la Comunicación de la Universidad de Sevilla y colaborador de, que dará paso a las intervenciones de Juan Carlos Fernández Serrato –reputado experto en Literatura Española Contemporánea que imparte clase en la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla– y de Isaac López Redondo –que, como su padre, es profesor de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla–.De la mano de Fénix Editora, el libro perpetúa para siempre la magistral conferencia que Antonio López Hidalgo ofreció el 23 de abril de 2021 , Día Internacional del Libro, en el jardín de la Casa de las Aguas, sede de la Fundación Biblioteca Manuel Ruiz Luque de Montilla, acerca de la entrañable amistad que Benito Pérez Galdós mantuvo a lo largo de dos décadas con el periodista montillano José María Carretero, más conocido comoLópez Hidalgo, que alcanzó el grado de doctor en Periodismo con una tesis sobre las entrevistas de quien pasaría a la posteridad con el sobrenombre de, ofrece en este libro póstumo un pormenorizado recorrido, al más puro estilo galdosiano, por la estrecha relación que el escritor montillano mantuvo, entre 1899 y 1920, con Benito Pérez Galdós, considerado por muchos especialistas como el mayor novelista español después de Miguel de Cervantes.«José María Carretero tenía 12 años cuando su hermano Manolo le indujo a ir a la casa de Galdós, en la calle Hortaleza, para que le amonestara en sus comportamientos infantiles, en sus compromisos escolares y en sus escapadas fuera de Madrid», explica López Hidalgo, quien detalla que tras aquel primer encuentro, en el que el autor dese mostró cariñoso y comprensivo con su nuevo amigo, la relación entre ambos se iría estrechando y, de hecho, en 1914, el maestro terminaría siendo entrevistado por su discípulo para«Desde la publicación de esta entrevista, aumentó la intimidad de Carretero con Galdós: lo visitaba todas las tardes durante un par de horas, a veces le servía de amanuense o le corregía pruebas de imprenta», reveló López Hidalgo durante su charla en Montilla, que se enmarcó en los actos conmemorativos del Día Internacional del Libro y que permitió descubrir el perfil más desconocido de un escritor montillano que se convertiría muy pronto en uno de los escritores más leídos de la época y en todo un referente del periodismo contemporáneo.No en vano, José María Carretero empezó a trabajar muy joven en ely en, un diario del que, pasados los años, llegó a ser director. También colaboró en. No obstante, donde más éxito alcanzó fue en la revista, en la que popularizó su seudónimo y de la que también se convertiría en su director.Arrogante y beligerante, José María Carretero fue uno de los principales pioneros de la entrevista-perfil, un género que nació en las revistas ilustradas del momento. No en vano, pudo entrevistar a los personajes más relevantes de su tiempo, entre los que destacan Adolf Hitler, Isaac Albéniz, Manuel de Falla, Guillermo Marconi, Benito Mussolini, Pablo Iglesias, Rubén Darío, León Trotski o Ramón María de Valle-Inclán, con el que llegó a compartir casa de huéspedes en el número 18 de la calle Mayor.«Carretero veía al escritor gallego como un hombre extraño, un caballero de pesadilla, que parecía escapado de un lienzo de El Greco», rememoró López Hidalgo, quien prendió las risas del público cuando desveló que al escritor montillano «le infundía pavor cuando se tropezaba con Valle-Inclán en los pasillos oscuros de la pensión», aunque «le gustaba observarlo cuando estaba en el comedor o cuando discutía exaltado con los demás huéspedes».Escritor de novelas folletinescas de fondo erótico,alcanzó en vida tiradas espectaculares. Sin embargo, fue completamente olvidado tras su muerte, incluso en los ambientes profesionales y académicos. Por este motivo, Antonio López Hidalgo se propuso reivindicar su figura y le dedicó en 1999 un amplio estudio bajo el título, editado por la Diputación de Córdoba.Con todo, a juicio del recordado catedrático de Redacción Periodística de la Universidad de Sevilla, que da nombre además a la Biblioteca de la Facultad de Comunicación, «uno de los aspectos más reseñables de la biografía» de José María Carretero fue la entrañable amistad que forjó con Benito Pérez Galdós, santo y seña de la novela realista del siglo XIX en Europa.De hecho, cuando el autor defalleció el 4 de enero de 1920 a los 76 años de edad, el propio José María Carretero ayudó a sacar a hombros el féretro de la caseta de la calle Hilarión Eslava, abandonando el cortejo fúnebre en plena Puerta del Sol.Al igual que, el profesor López Hidalgo no desaprovechó la oportunidad de poner los puntos sobre las íes en torno al extraordinario novelista canario y concluyó su conferencia con un sensacional alegato.«El año pasado, una pandemia que nos cambió la vida a todos, ensombreció la celebración del centenario de la muerte de Galdós. Franco ninguneó también el centenario de su nacimiento. Y sus coetáneos, que escribían peor que él y a quienes las mujeres nunca amaron con la misma pasión, le malograron el Premio Nobel», afirmó Antonio López, quien concluyó destacando que «después de tanto infortunio inmerecido, lectores y lectoras de entonces y de ahora, y de siempre, le leen y le leerán: el único antídoto posible que alimenta la memoria de un escritor que, de tanto amar la vida, nunca quiso morir».