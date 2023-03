Buzón del Lector | Una crítica constructiva

MIGUEL RUIZ ESPEJO

FOTOGRAFÍA: ARCHIVO

se hace eco en sude una queja sobre el aumento de precios de una pizzería de Montilla. Si desea participar en esta sección, puede enviar un correo electrónico a la Redacción del periódico exponiendo su queja, comentario, sugerencia o relato. Si quiere, puede acompañar su mensaje de alguna fotografía.Hace unos días un amigo mío se pidió un menú con bocadillo en Pizarelli Montilla y al mirar el ticket de compra nos dimos cuenta de que nos habían cobrado aparte el bocata (13 euros por un bocadillo). Mi amigo llamó a la pizzería y nos dijeron que nos devolvían el importe, que había sido un error.Solo hay que mirar en Google para ver quejas similares o parecidas, no es una cosa de dos chavales que estén aburridos o tengamos algo en contra de este local, para nada. De hecho, hemos pedido muchas veces, pero es verdad que de un tiempo a esta parte nos ha dado la sensación de que las cosas han cambiado.Bajo mi punto de vista es importante comentar las deficiencias de locales comerciales, tiendas de ropa, restaurantes, peluquerías o bares porque así ayudaremos a que se tomen cartas en el asunto y las solucionen. El problema viene cuando se intentan hacer las cosas bien por parte del cliente, de manera constructiva, hablando directamente con los dueños o con las personas que haya al frente del negocio en ese momento y esos comentarios se toman como un ataque personal.Humildemente animaría a los dueños del local a reflexionar porque si hay mucha gente que se queja por los precios o por el servicio a lo mejor no es que les tengan manía, sino que realmente las cosas no se hacen como la gente espera de un negocio de esa categoría. Todo sea por intentar mejorar ¿no?