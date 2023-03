Buzón del Lector | Cinco meses esperando cita

JOSÉ MIGUEL DELGADO TRENAS

Sé que son tiempos difíciles en muchos aspectos para mucha gente. Tiempos en los que la situación económica y política, tanto a nivel nacional como internacional, no es la mejor, ni mucho menos. Pero, en realidad, ¿cuándo la ha sido?Sirva esta afirmación como el grito desesperado de un ciudadano ante lo que le están haciendo a nuestra amadísima sanidad pública. Como el grito de indignación, cabreo, impotencia y rabia de quien lleva ya demasiado tiempo sufriendo los desmanes de un sistema al que han dejado mudo, sordo y ciego intencionadamente, poniéndole zancadillas continuas con el único objetivo de demostrar lo torpe e inútil que es.En mi caso, en este caso concreto, cuento la historia de una persona que lleva cinco meses intentando que le vea un especialista digestivo y al que le está siendo materialmente imposible por varios motivos, que paso a relatar a continuación.Todo comenzó hace cinco meses, como digo, cuando decido solicitar atención a mi médico de cabecera por un problema de tipo digestivo que debía trata. Mi intención era que me derivase al especialista, para que me pudiesen realizar pruebas diagnósticas y resolver la situación, en la medida de lo posible.Mi sorpresa fue mayúscula cuando no solo es imposible solicitar cita en horario de tarde, a pesar de observar que "existe" esa posibilidad, sino que, cuando consigo "mover Roma con Santiago" y acudir en horario de mañana al médico, éste me dice que "de derivarme al especialista, nada", que mis molestias se solucionan tomando protector a diario y que "tampoco es tan grave tomar una pastillita diaria". Tras una intensa y larga discusión, salí de la consulta resignado, aunque con un cabreo considerable.Sin embargo, tras reflexionar, decidí intentar de nuevo hablar con mi doctor e intenté pedir cita de nuevo. Por supuesto, por la tarde volvió a ser imposible porque, a pesar de que en varias ocasiones logré "pillar" hora, siempre recibía una inoportuna llamada del Centro de Salud para cancelarme la cita, por los motivos más variados.Esto me ha ocurrido en cuatro ocasiones, hasta llegar al día 29 de marzo –o sea, ayer–, momento en el que me llamaron por última vez para cancelarme la cita que tenía planificada para la mañana de hoy por "motivos personales" de la doctora, invitándome a solicitar una nueva cita que, por supuesto, no volverá a ser en horario de tarde y nunca antes de trece días.Como podrán comprobar, amigos lectores, este discurrir de cinco meses no ha hecho más que incrementar mi cabreo día a día. Pero no solo eso, sino también la sensación de abandono del sistema sanitario público, la sensación de que estoy totalmente desatendido y con un problema digestivo que no sabemos las consecuencias que podría tener a largo plazo.Ante esto, aunque va totalmente en contra de mis valores, estoy pensando en hacerme un seguro privado e intentar solventarlo por ahí. Pero, claro, es que eso es exactamente lo que estos politicuchos de medio pelo están intentando hacer: deteriorar el sistema sanitario público para "demostrar" su ineficacia, propiciando así el trasvase de pacientes a la sanidad privada, con los consiguientes beneficios económicos y de poder que ello conlleva.Muchos seguramente me diréis: "pero entonces, ¿por qué invierten en los hospitales públicos de nuestra zona, como el de Montilla?". En mi casa eso se llama "saber nadar y guardar la ropa". Realizar inversiones pírricas cuando tus derivaciones a la sanidad privada, previo concierto, suponen operaciones millonarias, sinceramente, solo representa un paripé cuyo único fin es el de callar voces incómodas.Creo que cada vez más personas tenemos claro que, con estos modelos, a la sanidad pública le quedan los días contados y, por tanto, a la salud de la ciudadanía en general, porque, no olvidemos, la pública es la única que nos iguala en derechos y en obligaciones.No soy el primero ni el último que ve cómo alguien que necesita una atención importante por parte de la sanidad privada se queda desatendido por carecer de recursos económicos. Cuando la sanidad pública no puede cubrir demandas clínicas, la vulnerabilidad de la ciudadanía es absoluta.Por ello, por favor, los lazos, los aplausos, las manifestaciones… Todo eso está genial, pero lo más útil se encuentra en un trozo de papel que se mete en una urna. Tengamos muy en cuenta a quién damos el poder de cambiarnos la vida, porque tiene las dos opciones: mejorarla o empeorarla. En fin, reflexiones de un ciudadano cabreado por el abandono de su sistema público de salud.