El fracaso de Simone Zaza en el West Ham

¿Por qué Zaza no pudo demostrar su valía en West Ham?



Dificultad para adaptarse a una nueva liga. El jugador no estaba preparado para esas velocidades que reinan en la Premier League inglesa. Falta de entendimiento con los compañeros. El futbolista a menudo cometió errores, comete imprecisiones, se cortó. Inseguridad psicológica. Los primeros contratiempos tuvieron un efecto negativo en el jugador. Por lo tanto, dejó de creer en sus propias capacidades y se cerró. Todo esto no ayudó a su integración en el equipo.