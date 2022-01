Un nuevo programa formativo permitirá a más de 1.600 desempleados optar a profesiones con mayor cualificación

Especialidades

La Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo ha licitado el programa de Formación Profesional para el Empleo en 'competencias clave', un plan formativo que recoge materias básicas como lengua, matemáticas e idiomas, y que va a permitir a 1.650 desempleados con baja cualificación poder optar a certificados de profesionalidad de niveles 2 y 3, que requieren una titulación previa o una fase de capacitación como la que se les va a ofrecer con estas acciones formativas.Este programa, que está ya en una fase avanzada en su proceso de licitación y disponible en el perfil del contratante está compuesto de 21 lotes a impartir en las ocho provincias andaluzas, con un total de 110 acciones formativas previstas y un total de 25.300 horas en modalidad presencial.Los requisitos para participar en el programa, una vez se haya concluido el proceso de licitación, establecen que los alumnos deben ser desempleados residentes o domiciliados en Andalucía que estén inscritos como demandantes en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE), aunque si las plazas no pueden cubrirse con trabajadores que no están activos, pueden completarse hasta un límite del 30 por ciento con trabajadores ocupados que estén inscritos como demandantes de mejora de empleo.En total se impartirán cuatro especialidades como competencias clave: comunicación en lenguas extranjeras (inglés) nivel 2 y nivel 3, ambas con 180 horas; y comunicación en lengua castellana y competencia matemática nivel 2 y nivel 3 para certificados de profesionalidad sin idiomas, de 400 horas.La superación de estos cursos permitirá a los participantes el acceso posterior a acciones formativas dirigidas a obtener certificados de profesionalidad de los niveles 2 (para el que se requiere estar en posesión del graduado en Educación Secundaria Obligatoria además de otras vías de acceso) o del nivel 3 (se requiere título de Bachiller).Los certificados de profesionalidad son documentos mediante los que se acreditan oficialmente las competencias necesarias para el desarrollo de una actividad laboral, ya que reconocen un determinado perfil profesional. Tienen carácter oficial y validez en todo el territorio nacional y en Andalucía son expedidos por la Dirección General de Formación Profesional para el Empleo.Con este programa se da respuesta inmediata a las personas interesadas en realizar estas especialidades formativas, que no poseen el título necesario para acceder a ellos y encuentran un obstáculo en el conocimiento del idioma castellano o de la competencia matemática, o encuentran dificultades para aprender otros idiomas extranjeros.Para diseñar este programa, la Consejería ha tenido en cuenta los estudios de necesidades formativas que han manejado trabajos de investigación y encuestas realizadas a las empresas, documentación en la que se incluye un informe del Observatorio ARGOS del SAE, que indica que el 25 por ciento de los demandantes de empleo no ocupados no tienen la formación necesaria para acceder a certificados de profesionalidad de nivel 2, y que un 62 por ciento no pueden acceder a certificados de nivel 3.Este programa se une a los iniciados en 2020 dentro del nuevo modelo de Formación Profesional para el Empleo, que han supuesto una inversión inicial de 41 millones de euros con una fórmula pionera de licitación pública, que viene a sustituir a las anteriores subvenciones, dotando al proceso de mayor seguridad jurídica y agilidad.Estas licitaciones iniciales están permitiendo la formación de unos 23.500 alumnos, y actualmente se están tramitando nuevos paquete de licitaciones públicas por valor de 56,4 millones de euros con nuevos programas centrados en jóvenes desempleados menores de 30 años; idiomas a través de teleformación; especialidades demandadas a nivel provincial; emprendedores; docencia en FP para el Empleo, o tecnología 5G, entre otras materias.