Los montillanos Javier Raya y Elena Rueda triunfan en el Teatro Apolo como parte del nuevo musical 'Fama'

El Teatro Apolo de Barcelona acogió el pasado 8 de octubre el estreno del nuevo musical, una producción que recupera el espíritu de la exitosa película y serie televisiva de la década de los ochenta que, en esta nueva etapa, cuenta con dos artistas montillanos entre su reparto, Javier Raya y Elena Rueda, junto a una treintena de actores y bailarines.Treinta y tres artistas dan vida a los alumnos y profesores de lade la calle 46 de Nueva York, que se hizo famosa con la películade 1980 y la todavía más famosa serie estadounidense que, con el mismo título, emitió TVE entre 1983 y 1986. Concebido y desarrollado por David De Silva, el musical llega a Barcelona tras recorrer cuatro continentes y 28 países, con una producción nueva "fiel al original, pero con cambios en coreografías, arreglos musicales, escenografía, vestuario e iluminación.Un éxito que regresa a los escenarios españoles trece años después de su última representación, de nuevo con Coco Comin en la dirección artística, que ha querido contar con Javier Raya y Elena Rueda entre su elenco. Una "oportunidad única", como reconoció Rueda a, que pone de manifiesto el talento de estos dos jóvenes montillanos."Este proyecto me llegó cuando estaba en Finlandia para otro trabajo y, obviamente, no dudé en volverme porque no quería dejar pasar la oportunidad que supone, que es el musical de los bailarines", reconoció Rueda, quien participa en el proyecto como bailarina y segunda sustituta de Carmen, protagonista principal del musical.