¿Cuáles son las mejores aplicaciones de iPhone?



GroupMe

Marco Polo



Adobe Photoshop Fix



Tasty



Uber Eats, Food Delivery



Layout from Instagram (gratis)



Tinder



Minecraft, Pocket Edition



Adguard



XNSPY



Lasque hemos seleccionado son muy útiles y funcionales, algunas son pagas y otras gratis. Entre las aplicaciones, encontrarás para mejorar la seguridad de tu dispositivo,, hacer videollamadas.Las aplicaciones seleccionadas son compatibles con. Te ayudarán a mejorar tu productividad o a pasar momentos muy divertidos.A continuación, se presenta una lista con lasque te permitirán usar tu dispositivo como un ordenador:Esta es una aplicación ideal para los que les gusta participar eny mantenerse comunicados con todos sus amigos. GroupMe permite asignar nombre a los grupos, guardar vídeos y fotos en las charlas grupales que podrás consultar después y configurar avatares.Entre lasse encuentra Marco Polo una aplicación deespecialmente para personas ocupadas. Esta aplicación permite grabar un video y enviarlo cuando puedas y el destinatario lo podrá ver en vivo o más tarde, en caso de que estén ocupados.Esta es una herramienta deexcelente para mantenerse comunicado cuando no funcionan los chats de texto normales.En una de lascuando se quieren retocar fotos, su función es quitar las imperfecciones de las fotos. Esta aplicación realiza los cambios en el color, la luz, el enfoque.Tasty ha lanzado su aplicación con más de 4000y con diferentes opciones que se adaptan a diversos tipos de dietas. La aplicación trae las recetas con el paso a paso para su elaboración, acompañadas de videos.Esta aplicación también incluye la función “qué hay en mi cocina”, que permite ver recetas que se pueden preparar con lo que se tiene en casa.Con esta aplicaciónserá muy sencillo, permite explorar el menú de los restaurantes disponibles. Podrás ordenar tu menú favorito y pagar directamente desde la aplicación con solo vincular la tarjeta de débito o crédito.Después de realizado el pago recibirás un tiempo estimado para la entrega y le podrás hacer seguimiento en tiempo real de la ubicación del pedido. Esta es una de laspara solicitar un Delivery.La aplicación gratuita Layout from Instagram es imprescindible cuando se tiene instalado en el iPhone Instagram. Esta aplicación permite crear de manera muy sencillay se obtienen bonitas composiciones que se podrán compartir en las redes o sólo con amigos y familiares.Es una de las mejores App de iPhone y se encuentra entre las más populares.Esta es lamás popular, ideal para los que buscan pareja o simplemente tener nuevos amigos. Es muy fácil de utilizar, cuando alguien le gusta solo hay que deslizar hacia la derecha y si no le gusta desliza hacia la izquierda.Minecraft el conocidoes considerado una de las mejores aplicaciones de iOS. Este juego de pago incluye los modos Creativo y Supervivencia, cuevas, opción multijugador cuenta con conexión a red inalámbrica, nuevos biomedios, mundos infinitos y mucho más.Paraesta es una de las mejores aplicaciones de iOS Adguard, que cuando la conozcas no vas a poder vivir sin ella. Al instalar esta aplicación todos los anuncios de la página web van a desaparecer del iPhone.Esta aplicación gratuita, muy fácil de configurar, permite seleccionar un gran número de filtros y podrás navegar por internet sin molestias.XNSPY se encuentra entre lasque permite. Es muy fácil de usar, trae funciones básicas y avanzadas de espionaje.Con esta aplicación se puederecibidos y enviados a iOS y Android. Permite comprobar el número y nombre del remitente, ver la hora y la fecha, además el usuario puede colocar algunas palabras en lista de vigilancia.Esto permitirálas veces que se utilice dicha palabra en mensajes de texto o conversaciones. La aplicación también permite ver conversaciones que se hayan eliminado del teléfono.