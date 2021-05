El campeón mundial de Triatlón Emilio Martín asesora a jóvenes deportistas dentro del programa 'Mentor 10'

Mentor 10

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

El deportista onubense Emilio Martín protagonizó ayer una nueva actividad del programa, puesto en marcha por la Consejería de Educación y Deporte con el objetivo de fomentar los valores del deporte y los hábitos de vida saludables entre escolares y jóvenes. El acto, celebrado en las instalaciones polideportivas de Montilla, contó con la asistencia de la delegada territorial de Educación y Deporte en Córdoba, Inmaculada Troncoso; el alcalde de Montilla, Rafael Ángel Llamas; y el delegado territorial de la Federación Cordobesa de Triatlón, Pedro Serrano.Inmaculada Troncoso exaltó los logros de este gran deportista de élite, que cuenta en su palmarés con 3 oros, 5 platas y 1 bronce en Campeonatos del Mundo, 1 oro y tres bronces en Europeos, 1 plata en Juegos Mundiales y 6 oros en Campeonatos de España, el último obtenido recientemente, el 11 de abril. “A ello hay que añadir el logro con el equipo del Triatlón Montilla, en el Nacional de contrarreloj por equipos y de relevos, celebrado el 26 de abril”, destacó la delegada.“Emilio es todo un emisario del espíritu y los valores que todos los que realizamos alguna actividad física admiramos, postulándose como un abanderado de los deportes de resistencia y de las buenas maneras en alta competición. Por ello y por mucho más, el Estadio Iberoamericano de Huelva lleva su nombre y fue distinguido, además, con el Premio Andalucía de los Deportes 2017”, resaltó Troncoso. “En definitiva, eres un ejemplo para los jóvenes de hoy, que deben perseguir sus metas con tesón”.La delegada se dirigió a los jóvenes del Club Triatlón Montilla, y les animó “a alcanzar sus sueños, no solo en el ámbito deportivo, sino también en el educativo y profesional, como ha hecho Emilio”, que ha explicado su trayectoria deportiva desde sus comienzos y ha inculcado entre los participantes valores que están presentes en el deporte como la disciplina, el esfuerzo y la humildad, recomendando, a su vez, compaginar los estudios con la práctica deportiva.Troncoso agradeció la implicación de Emilio Martín en este proyecto, y resaltó la importancia de practicar deporte desde edades tempranas para contribuir a la lucha contra la obesidad infantil. En este sentido, cabe recordar otra medida de la Consejería, el aumento de la carga horaria de Educación Física en Primaria para desarrollar psicomotricidad y generar desde el principio hábitos de vida saludable en los alumnos más jóvenes.Emilio Martín comenzó su intervención dando la enhorabuena a los deportistas de su club, “por haber elegido esta modalidad deportiva, un deporte individual de resistencia, que transmite unos grandes valores entre quienes lo practican. También se refirió a la importancia de saber conjugar estudios y deporte, “yo he podido ser constante por el apoyo de los técnicos que he tenido, mi familia y los amigos que, en los malos momentos, que también los ha habido, me han ayudado a superarlos”.“Si te organizas puedes perfectamente compaginar estudios y práctica deportiva, porque la formación académica es fundamental, tenéis que ser capaces de poder elegir lo que os motive, y saber qué queréis hacer en la vida en ese sentido”, señaló también el deportista onubense.Asimismo, el también tres veces ganador del Andalucía Desafío Doñana destacó igualmente para finalizar que “es importante que sepáis fomentar lo que se os de bien, debéis explorar eso, lo que os ayudará en vuestro crecimiento”.Una vez finalizadas las distintas intervenciones Emilio Martín realizó una clase práctica, con distintos ejercicios propuestos por el deportista onubense, a 20 chicos y chicas del Montilla-Córdoba Triatlón, club al que pertenece el campeón del mundo de duatlón, lo que puso el punto final a la actividad.El Programaes un proyecto estratégico que lleva de manera progresiva y en diferentes niveles la formación en valores y la promoción de los hábitos saludables a la población en edad escolar y, al mismo tiempo, constituye un impulso notable para la formación de los talentos deportivos andaluces, gracias a veinte mentores que les guiarán en la fase inicial de sus trayectorias deportivas.Se trata de que los niños y jóvenes que participen en este proyecto tengan la referencia de personas que han pasado por el mundo del deporte de élite, por el éxito y que lo han hecho, además, desde la base.Un total de 21 deportistas pertenecen a este programa en su tercera edición y se convierten en mentores del deporte andaluz. Además de Emilio Martín, son Blanca Manchón, José Manuel Ruiz, Carolina Marín, Fátima Gálvez, Damián Quintero, María Peláez, Berni Rodríguez, Lourdes Mohedano, Regino Hernández, Carmen Martín, Josué Brachi, Adrián Gavira, María Pérez, Juan Bautista Castilla ‘Chamba’, María Pujol, Celia Jiménez, Carmen Herrera, Rubén Alcántara, José Manuel Quintero y Carlos Marchena.