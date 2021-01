Las empresas de Ayuda a Domicilio reclaman a la Junta elevar el precio de la hora "para dignificar al sector"

Aurora Requena, gerente de la empresa Monsecor, adjudicataria del Servicio Municipal de Atención a la Dependencia de Montilla, ha participado como miembro del Foro Andaluz de la Dependencia (FADE), en la reunión mantenida junto a la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) y FAECTA, para reclamar a la Junta de Andalucía una mayor subida del coste/hora de prestación de este servicio después de una década de congelación.Durante la reunión telemática mantenida entre las tres entidades, FADE y FAECTA trasladaron a la FAMP que valoran el aumento del precio de la hora de ayuda a domicilio que, no obstante, entienden "insuficiente" para paliar los incrementos de costes que el sector ha tenido en la última década, periodo en donde el precio de la hora no ha sufrido variación."Confiamos en que sea un primer paso hacía el objetivo conjuntamente solicitado por el sector, esto es, un plan de actualización adecuada de la financiación a tres años arrancando este año 2021 y hasta 2023 con unos precios de 16, 17 y 18 euros/hora, ya que solo así permitiría cubrir los costes salariales y dignificar el sector a través de la mejora de las retribuciones de las personas trabajadoras”, señalaron ambos colectivos.En concreto, la vicepresidente de FAECTA, María del Mar García Torres, agradeció el esfuerzo de la administración autonómica a la subida del precio hora del Servicio de Ayuda a Domicilio, pero instó al Gobierno andaluz a su revisión para mejorar las condiciones laborales y salariales de los trabajadores del servicio.“Emplazamos a la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales a establecer un plan de actuación a 3 años para conseguir la subida que garantice la viabilidad económica de los servicios y la mejora en las condiciones laborales de los profesionales. De igual modo, solicitamos a la FAMP, como organización que vertebra al municipalismo, la necesidad de pliegos de condiciones en las licitaciones que se alejen de las subastas ya que estamos hablando de servicios de personas para personas", enfatizó.Por otra parte, Daniel Almagro, presidente del Foro Andaluz de la Dependencia (FADE), incidió especialmente en que “no se puede exigir calidad en los servicios mientras ello no vaya acompasado con un precio ajustado a los costes reales". "Ahora más que nunca, en un momento en el que el sector está atendiendo a pulmón el coste de las bajas y periodos de cuarentenas de sus profesionales y en el que existen numerosos problemas para sustituir estas bajas", apuntó.En este sentido, señaló que “es necesario que la Administración constituya la Mesa de Diálogo de la Dependencia y se demuestre así la voluntad de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de mantener una interlocución permanente con los agente sociales y económicos, de modo que cualquier decisión que nos afecte, emane del consenso con el sector y las partes implicadas”.De esta forma, la postura de la patronal coincide conquien consideró "insuficiente" la subida de cara a mejorar la calidad de la atención a dependientes, ni las condiciones de los profesionales del sector de la dependencia.Villalobos valoró el incremento del presupuesto por parte de la Junta de Andalucía en 61 millones de euros para el Servicio de Ayuda a Domicilio, pero lo consideró “insuficiente y cicatero para paliar los incrementos de costes y la congelación del precio que el sector ha tenido en la última década, agravada en el último año por el aumento excepcional de costes de la crisis sanitaria producida por el covid-19”.