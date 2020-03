La resurrección del Córdoba tras una discreta primera vuelta

Los principales rivales del Córdoba por los puestos de playoff

La Segunda División B es el tercer escalón del fútbol en España, pero perfectamente podría ser catalogada como una de las competiciones más igualadas de este deporte. La categoría de bronce muestra siempre todo tipo de detalles, aunque solo hay que echar un vistazo a la clasificación de cada grupo para encontrar la igualdad que existe en cada uno de ellos. El grupo IV, donde milita actualmente el Córdoba CF, ha sido en los últimos años un lugar del que es muy difícil salir, sobre todo si es en forma de ascenso.El conjunto blanquiverde no comenzó la temporada de una manera demasiado correcta ya que unos problemas de la entidad ponían en la peor situación a la afición. Enrique Martín, entrenador con experiencia en divisiones superiores, no fue capaz de hacer que el equipo se asentase en puestos de playoff, por lo que. La estadística no era nada positiva al haber conseguido la victoria en tres de los primeros nueve partidos disputados.El principal problema del Córdoba se producía con los resultados lejos del Nuevo Arcángel, el equipo no consiguió la victoria como visitante hasta la décimoquinta jornada, cuando venció al Don Benito con un tanto de Miguel de las Cuevas., director deportivo del club, era bastante mejor de lo que indicaban los resultados y la llegada de Raúl Agné lo demostró en tan solo unas cuantas jornadas.El equipo daba otra cara en los partidos, pero los equipos de la parte superior de la clasificación seguían sin dar tregua. Aun así, la experiencia del técnico aragonés se hizo valer en el vestuario ya que entrenó a equipos en Segunda División de gran envergadura como Tenerife, Cádiz y Girona. El objetivo impuesto por la directiva era claro, todo lo que no fuese terminar en playoffs era un fracaso para el equipo al tener presupuesto suficiente como para volver a la categoría de plata.Los resultados fueron mejorando con el paso de las jornadas y los jugadores estaban cada vez más acostumbrados a lo que el técnico quería de ellos. En el mes de febrero, lograron entrar por primera vez en los puestos de playoff esta temporada, pero no deben confiarse al tener rivales muy fuertes que se han reforzado muy bien en el mercado invernal. Es el caso de un Badajoz que ha fichado a Dani Aquino y David Concha para terminar de darle al equipo lo que le falta en ataque.La mejora del equipo es evidente, pero deben afrontar un calendario muy complicado en las próximas jornadas al enfrentarse a otros equipos de la parte superior de la clasificación. La plantilla está confiada, aunque deben pensar en los numerosos años que el Cádiz necesitó para volver a Segunda División para saber lo complicada que es la categoría. Precisamente, el Cádiz juega un importante duelo este fin de semana ante el Almería yen Betway. Estas cuotas han sido seleccionadas y confirmadas a día 28 de febrero.Marbella y Cartagena son los dos principales contendientes a ser campeones del Grupo IV a final de temporada ya que cuentan con dos de las mejores plantillas y están consiguiendo resultados muy sólidos tanto en casa como visitante. El fichaje de Esteban Granero por la entidad blanquilla es una muestra más de la ambición que muestra el proyecto y deberán competir contra un Cartagena que también ha incorporado talento en el mes de diciembre.El Cartagena es un equipo habitual en las posiciones de arriba de la clasificación, aunque lleva varios años sin tener demasiada suerte en el playoff de ascenso. Laparece haber solventado los problemas de gol que tenía el equipo, pero el Córdoba se encuentra acechando su envidiada segunda posición.Los próximos partidos serán fundamentales para ver si el Córdoba puede seguir la estela de estos dos equipos o simplemente deberá luchar por la tercera o cuarta posición de la clasificación. El liderato está tan solo a seis puntos, pero la Segunda División B es impredecible y en los próximos meses puede ocurrir cualquier cosa.