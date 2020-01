La montillana Natalia Ramírez Ponferrada se impone en la categoría Infantil en la XXXVII San Antón de Jaén

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

La tradicional carrera de San Antón en la capital jienense, una cita deportiva que celebró este domingo su trigésimo séptima edición, contó con un nombre montillano entre los grandes nombres de una noche que reunió a más de 12.000 corredores de todas las edades por las calles del centro de Jaén. La atleta montillana Natalia Ramírez Ponferrada, que participó junto al Club Trotasierra de Hornachuelos, consiguió alzarse con la mejor crono en la categoría de Infantil.De esta forma, la integrante del Club Montilla-Córdoba Triatlón se impuso a las más de medio millar de corredoras de sub-16, sub-14 y sub-12 que participaron en la prueba con un registro de 15:28, imponiéndose a sus máximas rivales Lucía Varo Ranchal, del Surco Aventura, y Sara Moya Oliva, del Unicaja Jaén.Junto a Ramírez Ponferrada, el Club Montilla-Córdoba Triatlón estuvo presente en la prueba de la mano de Sergio Espejo Aguilar (5º de la general y 4º Senior masculino); Evelyn Ocón Martín (4ª Sénior femenina); María José Aguilar Marques (5ª Master D Femenina); Pablo Navarro Moyano (9º Sub 20);Juan Pablo Vera Avilés (5º sub 14 Masculino); y Fernando Arroyo Carmona (11º sub 14).Asimismo, el club montillano de triatlón también participó en XXXVII San Antón de Jaén con tres de sus socios populares: Nicolás Espejo, Lola Carmona y Manuel Arroyo, disfrutando muchísimo de este recorrido por el centro de Jaén, lleno de antorchas y hogueras